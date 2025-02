„Es ist keine Magie, es ist Kommerz“ – Harrison Ford erklärt, wie Marvel ihn dazu brachte, Red Hulk zu spielen

In Captain America: Brave New World ist Harrison Ford nicht nur als Präsident zu sehen, sondern auch als Red Hulk. Wie Marvel ihn dazu überzeugen konnte, erzählt er im Interview.

Welche Rolle spiel Harrison Ford in Captain America: Brave New World? Im neusten Marvel-Film schlüpft Star-Schauspieler Harrison Ford in die Rolle von Thaddeus Ross, dem neu gewählten US-Präsidenten. Zuvor war ein hochrangiger Generalleutnant im Dienste der U.S. Air Force gewesen und wurde von William Hurt verkörpert.

Doch im Film spiel Harrison Ford nicht nur den Präsidenten, sondern auch seine damit verbundene zweite Identität: den Red Hulk. Dafür musste sich Ford in einen Motion-Capture-Anzug begeben, was hinter den Kulissen sicherlich für einzigartige Momente gesorgt haben dürfte. Wie Marvel ihn dazu bekommen hat, erzählt er in einem Interview.

„Es ist keine Magie, es ist Kommerz.“

Harrison Ford ist bekannt für seinen oft ziemlich trockenen Humor. Deshalb nutzte Interviewer Joshua Horowitz zum Start von Captain America: Brave New World die Chance, ihn danach zu fragen, was für die Rolle nötig war (via TikTok).

So fragte er ihn: „Wie einfach kannst du den Teil deines Gehirns abschalten, der dir sagt ‘Ich sehe aus wie ein Idiot, wenn ich den Red Hulk spiele?’. Auf den Aufnahmen hinter den Kulissen siehst du wahrscheinlich wie ein verrückter Mensch aus.“

Darauf war seine Antwort: „Ich möchte deine Seifenblase nicht zerplatzen lassen oder so, aber dafür ist das Geld da.“ Weiterhin witzelt er: „Es ist keine Magie, es ist Kommerz. Was nicht heißen soll, dass ich alles für Geld mache. Nein, ich möchte sichergehen, dass der Trip, auf dem ich bin, einer ist, dem die Zuschauer folgen werden und wollen. Und etwas, bei dem sie mir erlauben werden, Teil davon zu sein.“

Zum Abschluss fragt ihn Horowitz, ob es auch in seinem Vertrag stehen würde, dass diese Aufnahmen niemals an die Öffentlichkeit gelangen würden, woraufhin Ford nur antwortet: „Ja, wer hat dir das gesagt?“

Bereits zuvor hatte Harrison Ford die Frage beantworten müssen, was ihn dazu bewegt hat, Red Hulk im neuen Marvel-Film zu spielen. So erzählte er in einem Interview mit Vanity, dass man manchmal „Dinge tun muss, die normalerweise deine Mutter nicht wollen würde“. Es mache aber auch sehr viel Spaß und er habe es dennoch genossen und eine tolle Zeit gehabt.

Abseits von Harrison Fords Performance in Captain America 4, steht der Film jedoch für einige Dinge in der Kritik der Community. So bemängeln einige die Qualität einiger Szenen und einige Logiklücken, die aus ihrer Sicht bestehen: Der neue Film zu Captain America ist noch nicht einmal erschienen und unter Marvel-Fans bereits wegen seiner Qualität umstritten