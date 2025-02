Der neue Film zu Captain America ist noch nicht einmal erschienen und unter Marvel-Fans bereits wegen seiner Qualität umstritten

Der Start von Captain America: Brave New World steht an. Am 13. Februar 2025 zieht der neuste Marvel-Film in die Kinos ein. Doch schon jetzt sehen Fans einige Dinge kritisch.

Um was geht es bei Captain America: Brave New World? Als vierter Film der Reihe um den Marvel-Helden Captain America setzt Brave New World die Geschichte aus The Falcon and the Winter Soldier fort. Dieses Mal schlüpft Figur Sam Wilson in die Rolle von Captain America, der nach einem Treffen mit dem neuen US-Präsidenten in einen internationalen Konflikt gerät. Gespielt wird Sam Wilson von Anthony Mackie während der Präsident Thaddeus Ross von Harrison Ford verkörpert wird.

Der Film kommt am 13. Februar 2025 in die deutschen Kinos. Deshalb wird seit geraumer Zeit die Werbetrommel mit diversen Clips, Trailern und Interview angekurbelt. Fans freuen sich zwar über den Input, kritisieren aber einige wichtige Aspekte ganz besonders, die richtungsweisend für den ganzen Film sein können.

Hier seht ihr den neusten Trailer zu Captain America: Brave New World:

„Soll der Kampf so langsam sein oder…?“

Was kritisieren die Fans? Die Community diskutiert vor allem die Actionszenen und Spezialeffekte (via x.com). Es wird kritisiert, dass bestimmte Sequenzen eher nach einer günstigen Fernsehproduktion als nach einem echten Blockbuster aussehen. Zwar verfügt der Film über ein geringeres Budget als frühere Produktionen (via 3djuegos.com), man habe sich bei Marvel aber an einen gewissen Qualitätsstandard gewöhnt, den man bei einer Größe wie Captain Marvel ebenfalls erwarten würde.

Auch die Choreografien der Kämpfe werden bemängelt. Viele Fans sind zudem der Meinung, dass sich auch in ihnen die Qualität scheinbar verschlechtert habe und empfinden sie als nicht spektakulär genug. So fragt sich beispielsweise auch @Jaqaal024 via x.com, ob die Kämpfe mit Absicht so langsam sein sollen.

Zusätzlich stört die Fans, dass Sam Wilson als Captain America zu stark wirken würde. Im Gegensatz zu Steve Rogers, der dank des Supersoldatenserums übermenschliche Kräfte besaß, hat Sam eigentlich keine solchen Fähigkeiten. Aus Sicht der Community würde auch die hochmoderne Flugausrüstung dieses Defizit nicht derart aufwiegen.

Doch trotz der vielen Bedenken: Der Film ist noch nicht erschienen und die Eindrücke der Community beziehen sich demnach vor allem auf Trailer und Clips, die über verschiedene Kanäle geteilt wurden. Wie sich der Film letztendlich schlagen wird, bleibt also abzuwarten.

