Im ersten Film von Captain America versteckt sich ein Marvel-Held, den heute keiner mehr kennt

Die Filme aus dem Marvel Cinematic Universe verstecken gerne mal Details aus der Geschichte des Comic-Labels in der Form von kleinen Easter Eggs. Das war auch schon in den ersten Filmen der Fall. Im ersten Teil von Captain America kann man den ersten Marvel-Helden der Geschichte entdecken.

Wen kann man in Captain America: The First Avenger sehen? 2011 erschien mit Captain America: The First Avenger der 5. Film des Marvel Cinematic Universe und es war der erste Film des titelgebenden Helden.

Zum ersten Mal sieht man die Vergangenheit und die Origin-Story von Steve Rogers. Am Anfang des Films, noch vor der Verwandlung zum Supersoldaten, sind Bucky Barnes und Steve Rogers auf einer Vorstellung von Howard Stark, dem zukünftigen Vater von Tony.

Neben ganz viel neuer Technologie kann man in einer Vitrine den ersten Superhelden aus den Marvel-Comics entdecken: Human Torch.

Nicht die Human Torch, die man heute kennt

Was sieht man in der Vitrine? Pausiert ihr den Film etwa bei Minute 11:30 (Die Disney+-Version) könnt ihr in einer Vitrine einen roten Anzug sehen. Über der Vitrine steht die Überschrift The Synthetic Man . Dieser Anzug ist eine Anspielung auf Human Torch, aber nicht auf Johnny Storm, den ihr aus den Fantastic-Four-Filmen kennt.

1939 wurden in der allerersten Ausgabe von Marvel Comics 3 Helden vorgestellt. Neben Human Torch waren es noch Namor und Ka-Zar. In einem Thor-Comic von 2024 wurde aber quasi bestätigt, dass Human Torch als erster Held gilt (via Screen Rant).

Dieser Human Torch ist aber Jim Hammond. Er war ein Android, der vom Wissenschaftler Phineas T. Horton im Universum 616 entwickelt wurde. Wie auch Captain America kämpfte er im Zweiten Weltkrieg und half den Alliierten. Hammond hat dieselben Fähigkeiten wie Johnny Storm. Er kann sich selbst entzünden, Feuer erzeugen und ist dagegen auch immun.

Heutzutage ist Johnny Storm die Figur, die die meisten Leute als Human Torch kennen. Das liegt auch an den alten TV-Serien und vor allem an den Fox-Filmen. In diversen Comic-Geschichten hatte er aber gelegentliche Auftritte. So war er eines der Vorbilder, aus denen Ultron Vision gebaut hat.

Chris Evans kennt sich mit Human Torch aus. Ein amüsanter Zufall (oder auch Absicht) ist, dass das Easter Egg mit der Human Torch in einem Captain-America-Film vorkommt. Chris Evans spielte vor seiner Rolle als Steve Rogers schon Johnny Storm in den beiden ersten Fantastic-Four-Filmen von Fox.