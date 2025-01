Eine neue Variante von Wolverine ist nicht wie der bekannte Marvel-Held, jagt gnadenlos seine eigenen Freunde

In der ersten Ausgabe der Reihe wird Wolverine auch auf eine Mission geschickt, den Widerstand zu bekämpfen. Dabei tötet er Mystique auf brutale Art und Weise. Im Kampf gegen Nightcrawler versucht sein ehemaliger Freund, an seine Erinnerungen zu appellieren, doch Wolverine tötet Nightcrawler ebenso schnell, der im Tod noch eine Träne vergießt.

Wolverine wird zu einer Figur, die man auch aus dem MCU kennt. In einem Flashback erfährt man, dass Wolverine als einziger einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Das Flugzeug stürzte in der eurasischen Republik vom Maker ab. Der Maker ist eine Schurken-Variante von Mister Fantastic, der wie ein Diktator herrscht.

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Spoiler-Warnung: In diesem Beitrag lest ihr Spoiler zur aktuellen ersten Ausgabe von Ultimate Wolverine.

Was ist das für ein Comic? Marvel startet aktuell ein Reboot des kontroversen Ultimate-Universums. Das ist quasi eine alternative Welt, in der die Helden und Schurken, die wir kennen, etwas anders sind als im klassischen 616-Universum. Einer der Helden, der eine neue Comic-Serie bekommt, ist Wolverine.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to