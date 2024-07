Alle 14 X-Men- und Deadpool-Filme im Ranking

Der zweite gescheiterte Versuch, die ikonische Phoenix-Saga auf die Leinwand zu bringen. Der Film will zu viel in zu wenig Zeit erzählen, wodurch die tragische Geschichte von Jean Grey nie Luft bekommt.

Mega Shark vs. Mecha Shark – Trailer zum Hai-Film, in dem ein Monster durch einen Roboter gestoppt werden muss

Ein Horrorfilm im X-Men-Universum klingt richtig spannend, vor allem im Superhelden-Einheitsbrei. Leider ist The New Mutants kein guter Film. Die Effekte sind schlecht.

14. The New Mutants

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to