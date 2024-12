Deadpool & Wolverine hat einen genialen Witz, den es nur in der deutschen Version gibt

Deadpool & Wolverine war ein großer Erfolg für Disney. Der Film ist dabei gespickt voller Witze und Referenzen, nicht nur an das MCU. Die ganze Marvel-Filmhistorie wird im Superheldenfilm gefeiert. Einen genialen Witz könntet ihr aber verpasst haben, wenn ihr den Film nicht auf Deutsch gesehen habt.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel kommt es zu Spoilern für Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine war für Disney und das MCU ein gigantischer Erfolg. Für viele Fans war es endlich wieder ein guter Marvel-Film. Dabei ist der 3. Teil der Deadpool-Reihe nicht nur ein weiterer Superheldenfilm, sondern eine Liebeserklärung an Jahrzehnte voller Marvel-Filme.

Im Film kommt es Comic-typisch natürlich zu unzähligen Cameo-Auftritten. Einer davon ist Teil mehrerer Witze. Den wohl besten Witz mit der Figur findet ihr aber nur in der deutschen Version, und das hat mit der Synchronisation zu tun.

Deadpool und Art Attack

Was für ein Witz ist das? Nachdem Deadpool und Wolverine in einer Art Zwischenebene der Dimensionen landen, treffen sie auf verschiedene Versionen bekannter Helden und Schurken. Eine davon wird von Chris Evans gespielt. Doch es ist nicht Captain America, es ist Johnny Storm, also Human Torch aus The Fantastic Four.

Das enttäuscht Deadpool natürlich. In der deutschen Version der Szene erklärt Deadpool aber, dass er es direkt hätte erkennen müssen. Das sieht man in einem TikTok-Video von comiccosmos. Deadpool sagt nämlich: Hätte ich an der Stimme merken müssen.

Johnny Storm wird im Deutschen von Benedikt Weber gesprochen. In den meisten Filmen wird Chris Evans aber von Dennis Schmidt-Foß gesprochen. Daher hat er in Deadpool eine andere Stimme als die, die ihr aus dem MCU kennt, woran Deadpool erkennen müsste, dass es nicht Captain America sein kann.

Im Englischen gibt es diesen Moment gar nicht. Im Original sagt Deadpool: Dachten wir nur , nachdem Wolverine sagt: Wir kennen ihn nicht.

Woher könnte man Benedikt Weber noch kennen? Die meisten von euch werden Benedikt Weber wahrscheinlich als den Moderator der Kindershow Art Attack kennen. Ansonsten spricht er auch Stan Marsh in der deutschen Version von South Park oder Karnimani in Pokémon. Bei einem legendären Sci-Fi-Film wäre besser gewesen, wenn alle Norwegisch sprechen könnten: Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten hätte nach 8 Minuten beendet werden können, wenn der Hauptcharakter Norwegisch sprechen würde