„Ich werde ihm immer zu Dank verpflichtet sein“: Ein Hollywood-Star wird emotional, wenn er an seine Rolle in Deadpool & Wolverine denkt

Deadpool & Wolverine ist ein Film voller verrückter Gags und Ideen. Einige Figuren und ihre Schauspieler feiern Gastauftritte, darunter ein Hollywood-Star, der zehn Jahre lang auf diesen Moment warten musste.

Achtung Spoiler: Wer nichts über die Gastauftritte in Deadpool & Wolverine wissen möchte, sollte sich an dieser Stelle zuerst den Film ansehen und anschließend weiterlesen.

Um welchen Schauspieler geht es? Den US-amerikanische Schauspieler Channing Tatum kennen die meisten von euch vermutlich aufgrund seiner Rollen in Filmen wie Magic Mike, 21 Jump Street oder Jupiter Ascending. Zu letzterem hat Tatum übrigens seine ganz eigene Meinung.

In Deadpool & Wolverine hat er ebenfalls einen Auftritt, wenngleich auch einen eher kleinen. Er tritt in einer Rolle auf, die er eigentlich bereits vor einigen Jahren spielen sollte. Es handelt sich um die Figur Gambit, eine Figur von Marvel, die besonders in Zusammenhang mit den X-Men auftritt.

Vor etwa 10 Jahren war Tatum bereits für die Rolle gecastet worden. Verschiedene Umstände in der Produktion sorgen jedoch dafür, dass ein entsprechender Film nie gedreht wurde.

Geplant war ein eigener Solo-Film

Was geschah vor 10 Jahren? Damals gehörten die X-Men noch zu 20th Century Fox, ein Studio, das mittlerweile auch von Disney aufgekauft wurde. Gambit sollte bereits in X-Men: Apocalypse auftreten und im Anschluss einen eigenen Solo-Film erhalten.

Dafür wurde Channing Tatum in Betracht gezogen, der große Lust hatte, die Rolle zu übernehmen. Doch die Vorproduktion des Projekts verlief schleppend und es konnte kein passender Regisseur gefunden werden. Der Film war gestorben, und mit ihm auch Tatums Auftritt als Gambit.

Auch die Übernahme durch Disney änderte daran nichts. Es gab keine weiteren Pläne, einen Gambit-Film zu produzieren. Channing Tatum dachte zu diesem Zeitpunkt, die Rolle wäre für immer dahin.

Erst als Ryan Reynolds sich bei ihm meldete, änderten sich die Dinge. Reynolds hat beim Thema Deadpool an entscheidenden Stellen großes Mitspracherecht. Er wünschte sich einen alten Kollegen als Regisseur zurück und bot Channing Tatum an, einen Gastauftritt als Gambit in Deadpool & Wolverine zu haben. Damit ging für den Schauspieler ein lang gehegter Traum in Erfüllung.

Wie reagierte Tatum? Der Schauspieler zeigt sich sehr dankbar für die Möglichkeit, die sein Freund Ryan Reynolds ihm bot und sagt dazu:

Ich dachte, ich hätte Gambit für immer verloren. Aber er (Ryan Reynolds) hat für mich und Gambit gekämpft. Ich werde ihm wahrscheinlich für immer zu Dank verpflichtet sein. Denn ich weiß nicht, wie ich jemals etwas tun könnte, das dem gleichkäme. Channing Tatum via jeuxvideo.com

Wer weiß, ob Disney und Marvel vielleicht nun doch noch über einen Solo-Film mit der Figur nachdenken. Oder ob Ryan Reynolds selbst in einem zukünftigen Projekt noch einmal auf Gambit zurückgreift. Allein für Deadpool & Wolverine hatte der Schauspieler immerhin über 18 verschiedene Ideen – auch wenn die meisten davon von Marvel abgelehnt wurden.