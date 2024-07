Wie eine winzige Nebenrolle in Deadpool 2 das Leben eines Mannes veränderte

Deadpool 2 hatte passend zum Helden auch andere skurrile Charaktere, die seinem Team beitreten. Der unscheinbarste davon war Peter, der eigentlich gar nichts macht. Doch für den Darsteller war es der richtige Schritt, denn seiner Karriere hat es massiv geholfen.

Wer ist Peter in Deadpool 2? Peter ist ein skurriler Charakter in Deadpool 2, denn er kann eigentlich nichts. Er ist ein normaler Mensch ohne besondere Fähigkeit, so sieht er auch aus. Als Gag-Charakter wird er trotzdem in das Team von Deadpool 2 gepackt.

Gespielt wird Peter von Rob Delaney. Das Interessante an der Rolle ist, dass er gar kein Casting dafür hatte. Ryan Reynolds wollte ihn direkt für die Rolle haben. Reynolds kannte ihn laut aus der britischen Serie Catastrophe.

Trotz der kleinen Rolle sorgte die Teilnahme am Riesen-Hit Deadpool 2 für einen Aufstieg in seiner Karriere. Der YouTube-Kanal Looper veröffentlichte dazu ein Video, das einen Abriss seiner Karriere zeigt.

Nach Deadpool 2 kamen auch die anderen Blockbuster

Wie ging seine Karriere nach Deadpool 2 weiter? Schaut man sich die Karriere von Delaney an, dann hat er vor Deadpool 2 eine unscheinbare Filmografie. Vor dem Film spielte er hauptsächlich in Serien mit, für Catastrophe saß er aber auch zusätzlich am Drehbuch. Neben seiner Schauspielarbeit ist er auch als Comedian aktiv.

Nach Deadpool 2 hat er aber einen Aufstieg gehabt. Schon ein Jahr nach Deadpool 2 konnte man ihn in Fast & Furious: Hobbs & Shaw sehen. Im selben Jahr spielte er auch im mehrfach Oscar-nominierten Bombshell mit. Zwischendurch sprach er auch in Animations-Produktionen mit und spielte zwischendurch in kleineren Serien. In der Superhelden-Serie Invincible spricht er beispielsweise das Alien Nuolzot.

Weitere Filme, in denen er mitspielte, sind Tom und Jerry, Cash Truck von Guy Ritchie, Mission Impossible – Dead Reckoning Teil Eins und zuletzt im Agenten-Film Argylle. Alles Filme mit großen Darstellern und einem höheren Budget.

Sein Erfolg könnte auch an den Fans liegen, die Delaney als den einfachen Charakter Peter gefeiert haben. Für Peter wurde sogar ein Fake-Account auf x.com erstellt, der dieses Jahr einiges zu Deadpool and Wolverine getwittert hat.

Was macht Delaney so gut? Vor allem in seinen Comedy-Rollen schafft es Delaney durch seine Präsenz und Mimik leicht, dass man mit ihm Empathie empfindet. Er wirkt nicht wie der große Hollywood-Star, der weit weg ist, sondern eben wie ein normaler Typ. So wie Peter in Deadpool 2.

Auch sein schreiberisches Talent sollte man nicht unterschätzen, denn Catastrophe scheint eine gute Serie zu sein, zumindest wenn man sich den IMDb-Score von 8,2 bei fast 24.000 Bewertungen anschaut.

Diese Ausstrahlung trägt er auch nach Außen, wie es im Looper-Video erklärt wird. So setze er sich für gemeinnützige und politische Zwecke ein und er sprach auch schon über die Anfänge seiner Karriere, in der seine Frau als Lehrerin sogar der Haupt-Verdiener der Familie war und noch zum Bus zu Stand-ups fahren musste. Mit Vulture sprach er sogar über schwierige Zeiten, die er in der Serie Catastrophe als Drehbuchautor und Darsteller verarbeitet hat.

Deadpool 2 ermöglichte dem Schauspieler aus Großbritannien auszubrechen und auch für Produktionen aus den USA attraktiv zu sein. Fans von Peter werden sich am 24. Juli 2024 freuen können, denn dort kann man Delaney in der Rolle in Deadpool and Wolverine wiedersehen. Mehr zu Deadpool findet ihr hier: Deadpool 3 sprengt die Grenzen dessen, was man in Marvel-Filmen sonst so sagen darf