Deadpool 3 sprengt die Grenzen dessen, was man in Marvel-Filmen sonst so sagen darf – Die 3 krassesten Sätze

Deadpool and Wolverine erscheint dieses Jahr im Sommer und ist etwas ganz Neues für das familienfreundliche MCU von Disney. Während der CinemaCon konnten manche Journalisten einen Blick auf den neuen Film werfen, der fast alles darf.

Die CinemaCon ist ein Event für die Kinobranche. Dabei sind dann Kinobetreiber, Vertriebe und allerlei dazugehörige Personen aus dieser Branche. Oft werden da auch unfertige Szenen und Filme präsentiert. Innerhalb der CinemaCon 2024 konnten einige Leute ein paar Minuten zum kommenden Deadpool-Film sehen.

Neben Wolverine, der die Zuschauer anschreit, ihre Handys im Kinosaal leise zu stellen, gibt es auch einige Witze in Richtung Disney, Fox und Kevin Feige, dem Boss der Marvel-Studios. Das beschriebene Footage zeigt, was uns in Deadpool and Wolverine erwartet.

Den ersten Trailer zum Film seht ihr hier:

Deadpool and Wolverine sollen die titelgebenden Helden endlich ins MCU einführen und die Fans freuen sich. Dabei ist Deadpool 3 ein besonderer Film für Disney, denn es wird der erste R-Rated Film des MCU sein. Die Altersgesetze in den USA funktionieren ein wenig anders als bei uns. R-Rated heißt, dass man unter 17 nicht ohne einen Erwachsenen in den Film darf.

Bei uns waren die vorherigen Teile ab 16 Jahren von der FSK freigegeben. Bei Deadpool liegt die Bewertung vor allem an den infantilen und ungestümen Dialogen und der Brutalität. Dabei durchbricht Deadpool oft die vierte Wand.

Wie Fandomwire berichtet, kamen dabei witzige Szenen zustande. Während Deadpool beispielsweise vorstellen möchte, wen der Film Secret Wars ins MCU einführen möchte, fängt dann plötzlich ein Telefon an zu klingeln, was Wolverine dazu bringt, das Publikum anzuschreien. Hey, Kumpel! Du bist in einem Kino, mach dein verdammtes Handy aus!

Ich bin nicht neu im Pegging, aber Disney schon. Und das hier ist nicht Pretty Woman. Wir küssen uns , sagt Deadpool laut Variety zu einigen Schlägern, bevor die Action losgeht.

Während der Vorstellung soll Deadpool im Clip auch gesagt haben: Leck mich, Fox, ich fahre nach Disneyland. Fickt euch.

Wie diese Szenen aber zeigen, dann erwartet uns Deadpool-typische Action und das lose Mundwerk des Anti-Helden. Viele Fans hoffen, dass der Film endlich die beliebten X-Men ins MCU einführt. Aktuell können die Fans des Universums aber mit der neuen Zeichentrickserie Spaß haben: Die neue X-Men-Serie ist richtig gut und erinnert mich an die gute alte Zeit mit Samstag-Morgen-Cartoons