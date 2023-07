Arnold Schwarzenegger wollte mit Terminator 2 seinen Rivalen übertrumpfen – Wurde jedoch vom Regisseur aufgehalten

Das gefielt dem Schauspieler so gar nicht. Er kommentierte: „Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Wie kann das ein Terminator 2 sein, ohne dass ich jemanden umbringe? Werf wenigstens ein paar symbolische Leichen in den Film.“

In diesem YouTube-Video könnt ihr selbst sehen, was Arnold Schwarzenegger über Terminator 2 erzählte. Springt dazu zu 1:06:45:

In dem Film von 1991 schlüpfte Arnold Schwarzenegger erneut in seine Kult-Rolle des Terminators und muss dieses Mal den zukünftigen Anführer des menschlichen Widerstandes, John Connor, vor einer anderen mörderischen Maschine beschützen.

Doch der Schauspieler wollte den Film eigentlich viel brutaler haben, wie er bei einer Panel-Diskussion am 28. Juni 2023 beim Academy Museum of Motion Pictures verriet.

