7 Fakten zu Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ist wohl einer der größten Schauspieler der 80er und 90er Jahre. In unzähligen Filmen spielte er die Hauptrolle. Da haben sich natürlich auch einige interessante Fakten und Geschichten angesammelt. Sieben davon stellen wir euch hier vor.

Die Karriere von Arnold Schwarzenegger: Noch während seiner Karriere als Bodybuilder begann Schwarzenegger mit dem Schauspiel. Sein erster Film war dabei Hercules in New York (1970). Danach hatte er eine blühende Karriere voller Kultfilme.

Predator, Terminator, True Lies oder Last Action Hero, das sind nur ein paar seiner Kultfilme, die meistens sogar extrem erfolgreich an den Kinokassen funktioniert haben. Da haben sich natürlich auch ein paar Fakten angesammelt.

Eine seiner ersten Rollen war Conan:

1. Kandidat einer Datingshow

Arnold Schwarzenegger in True Lies (1994)

Heutzutage gibt es unzählige Dating-Shows in eigentlich jedem Land. Oft gilt das als Trash-Format. Auch Arnold Schwarzenegger nahm mal an so einer Show zu Beginn seiner Karriere teil. In The Dating Game stellte er drei geheimen Frauen Fragen, die versuchten, ihn für sich zu gewinnen.

Der Auftritt war 1973, also schon nach seinem ersten Film Hercules in New York. Einen Clip zur Folge findet ihr hier:

2. Für seine Wandlung vom Sportler zum Schauspieler hatte er ein Vorbild

Arnold Schwarzenegger in Predator (1987)

Wie man weiß, hat Schwarzenegger vor seiner Schauspielkarriere Bodybuilding betrieben und er wurde sogar Mr. Universe. Darauf ist er nicht selber gekommen, sondern hatte da schon Vorbilder. Zum einen wäre da Johnny Weissmuller, der vor seiner Schauspielkarriere ein professioneller Schwimmer und Wasserballspieler war. Nach seiner Sportkarriere spielte er in den 40ern und 50ern Tarzan in mehreren Filmen.

Auch Steve Reeves war eine Inspiration für ihn, wie er im Jahr 2000 für die Website Schwarzenegger.com in einem FAQ-Format verriet. (via Collider)