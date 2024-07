Robin Williams war so gut, dass man in einem Film sogar sieht, wie der Kameramann lacht

Robin Williams ist für viele Filme verantwortlich, die Leute bis heute zum Lachen bringen. Das schaffte er durch seine Mimik, Gestik und seine stets sympathische Art. So auch in Good Will Hunting, bei dem ein Moment so lustig gewesen sein soll, dass selbst der Kameramann lachen musste. Das soll man sogar sehen.

Was ist Good Will Hunting? Good Will Hunting ist ein Drama, das 1997 erschien. Das Besondere am Film ist, dass Ben Affleck zusammen mit Matt Damon das Drehbuch geschrieben hat. Beide spielten auch im Film mit, Damon sogar die Hauptrolle. Eine wichtige Rolle hat im Film auch Robin Williams.

Will Hunting, gespielt von Matt Damon, lebt in schlechten Verhältnissen, doch ein Professor entdeckt sein mathematisches Talent. Durch seine Prügeleien gerät er aber mit dem Gesetz aneinander und um eine Gefängnisstrafe zu verhindern, soll Hunting regelmäßig mit Psychologen sprechen. So landet er bei Sean Maguire, gespielt von Robin Williams.

Trotz der Thematik ist Good Will Hunting ein schöner Film, der mit einem gewissen Optimismus und Sinn für Hoffnung an das Thema herangeht. Dies liegt auch an der Chemie zwischen Williams und Damon.

Robin Williams war ein Improvisationstalent

In welcher Szene sieht man den Kameramann lachen? In der YouTube-Show Hot Ones sprachen der Host und Matt Damon auch über Good Will Hunting und einen Mythos. So soll es im Film eine Szene geben, die so lustig gewesen sein soll, dass selbst der Kameramann nicht aufhören konnte zu lachen. Das soll man im Film am Kamerawackeln sehen.

Die besagte Szene könnt ihr hier sehen:

Er kann den Mythos nicht bestätigen, sagt aber, man kann es checken und es würde ihn nicht wundern. In der Szene sieht man, während die Kamera auf Robin Williams hält, ein starkes Wackeln. Auch im Shot auf das Gesicht von Matt Damon sieht man das Wackeln.

Diese Szene soll laut dem Far Out Magazine improvisiert sein. Das, was Williams sagt, sei nicht im Skript gewesen. Da würde auch zur ehrlichen Reaktion von Matt Damon passen, der in der Szene wirklich herzlichst lacht.

In dem Format drückt Damon auch seine Bewunderung für William aus.

Robin brachte alle unkontrolliert zum Lachen […] er war der größte Komiker der Welt und der größte Schauspieler der Welt […] Er war einfach fantastisch. Matt Damon über Robin Williams (Quelle: Hot Ones auf YouTube)

Damon beschreibt, wie die Führung und die Liebe von Williams allen anderen Energie gegeben hat, unzählige Stunden zu arbeiten. Viele der Filme von Robin Williams zeigen seine Energie auch vor der Leinwand. Es gibt wenige Darsteller, die mit ihrem Schauspiel die Herzen der Leute so erobert haben, wie Robin Williams.