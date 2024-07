Sean Connery lehnte legendäre Rolle in Herr der Ringe und ein Vermögen ab – Spielte lieber in einer schlechten Comic-Verfilmung mit

Herr der Ringe ist eine der wichtigsten Filmtrilogien aller Zeiten. Die Filme waren nicht nur bei Kritikern und Fans erfolgreich, sondern auch an den Kinokassen. Sean Connery hätte daran auch beteiligt sein können, doch er lehnte ab.

Wer ist Sean Connery?

Seine wohl größte Rolle war die von James Bond

In 7 James-Bond-Filmen spielte er den Agenten

Andere bekannte Filme mit ihm wären Im Namen der Rose, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug sowie Highlander

Er arbeitete von 1954 bis 2003 als Schauspieler

2020 verstarb der Schauspieler im Alter von 90 Jahren

Seiner Filmografie hätte er auch noch Herr der Ringe hinzufügen können, doch die Rolle lehnte er ab, obwohl er das Skript gelesen hat und einen unglaublichen Deal gehabt hätte.

Einen Trailer zu Herr der Ringe: Die Gefährten findet ihr hier:

Sean Connery als Gandalf

Wie The Independent berichtet, hat Sean Connery die Rolle als Gandalf abgelehnt. Mark Ordesky, der Executive Producer, beschrieb, dass sie Connery ein Angebot gemacht hätten, er aber ablehnte.

Wir haben Connery ein Angebot gemacht, aber er hat abgelehnt. Wir haben erst Jahre später eine Antwort erhalten, aber offenbar hat er das Material gelesen und es einfach nicht gefühlt. Mark Ordesky über das Gandalf-Casting (Quelle: The Independent)

Sean Connery hat also das Skript gelesen, die Rolle schien ihm aber nicht zu passen. Später äußerte er sich dazu, wie The New Zealand Herald berichtet. So habe er die Bücher und die Filme gesehen, fühlen würde er es immer noch nicht. Letztendlich wurde es Ian McKellen, obwohl auch noch ein anderer Darsteller angefragt wurde.

Wie viel hätte er für die Rolle bekommen? Neben der Gage von 30 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 28 Millionen Euro, hätte er sogar 15 % Gewinnbeteiligung an den Kinoeinnahmen bekommen. Das hätte sich gerechnet, denn die Filme spielten 2,9 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 2,7 Milliarden Euro, ein. Somit hätte Connery allein dadurch 450 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 420 Millionen Dollar, verdient.

In welchem Film spielte Connery stattdessen mit? Statt Herr der Ringe spielte Connery in der Comic-Verfilmung Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen mit. Der Film scheiterte bei den Kritikern und bei den Fans. Schaut man sich die Wertung auf Metacritic an, dann hat der Film einen Kritiker-Score von 30 und einen User-Score von 5,8.

Es gab nie eine Fortsetzung zum Film und es war auch die letzte Rolle von Connery, der nach dem Film in Rente ging. Für Ian McKallen hat sich die Rolle ausgezahlt, der auch in den Hobbit-Filmen als Gandalf mitspielte. Manchmal ist das Pech der einen, das Glück der anderen. So erging es auch Bruce Willis: Arnold Schwarzenegger wurde die Hauptrolle in „Stirb langsam“ angeboten, aber er und 6 andere Action-Stars fanden McClane zu lahm und lehnten ab