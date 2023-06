7 Schauspieler wurden Bruce Willis in „Stirb Langsam“ vorgezogen, bevor er die Rolle des McClane bekam

Mit dem Rengoku-Event zieht neuer Content in Rainbox Six Siege ein – euch erwarten Ninjas, Wurfmesser und ein exklusiver Spielmodus.

Damals in 1987 hatte man all die knallharten Actionfilme, mit Rambo, Commando und Predator. Im Vergleich dazu sahen viele Schauspieler McClane als ein Weichei und nicht als Helden.

Wieso lehnten die Schauspieler die Rolle ab? Drehbuchautor Steven E. de Souza erklärte, was das Problem mit der Rolle gewesen sei (via thedailybeast.com ).

Laut Screenrant und The Washington Post wurde sogar noch mehr Kandidaten die Rolle in Stirb Langsam noch vor Bruce Willis angeboten. Als weitere Stars, die für die Producer infrage kamen, nennen sie noch:

Burt Reynolds hatte Anfang der 1970er Jahre seinen großen Durchbruch in Hollywood. So ist er etwa für die Figur Lewis Medlock in Deliverance (1972) bekannt oder spielte in der Serie Hawk (1966) die Hauptrolle.

Auch Richard Gere wurde in Betracht gezogen, die Rolle von McClane zu übernehmen. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen The Jackal (1997) und die romantische Komödie Pretty Woman (1990).

Al Pacino gehört zu den bekanntesten Schauspielern ganz Hollywoods. Als Pate in dem gleichnamigen Film verkörperte er eine seiner kultigsten Rollen überhaupt. Daneben kennen ihn viele aus Scarface (1984), oder The Devil’s Advocate (1997).

Stirb langsam (im englischen Original: Die Hard) ist ein Actionfilm aus dem Jahr 1988, in dem Hauptfigur John McClane an Weihnachten im Alleingang gegen Terroristen kämpft.

