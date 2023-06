Terminator Schwarzenegger nutzt ausgerechnet ein Rambo-Zitat, um Bruce Willis zu ehren

Der Terminator-Schauspieler Arnold Schwarzenegger sprach in einem Interview über seinen ehemaligen Kollegen Bruce Willis, der aufgrund einer Erkrankung seine Filmkarriere beenden musste.

Warum ging Bruce Willis in den Ruhestand? Bruce Willis Ehefrau Emma Hemming Willis gab in einem Instagram-Post am 30. März 2022 bekannt, dass der Schauspieler vor kurzem eine Aphasie-Diagnose erhalten hatte. Das ist eine Sprachstörung, die durch eine Erkrankung des Gehirns hervorgerufen wird (via Uniklinikum Jena).

Am 16. Februar 2023 teilte die Familie des Schauspielers mit, dass sich Bruce Willis Krankheit inzwischen als eine Fronttemporale Demenz (kurz: FTP) herausgestellt hatte, die sich auf das Sprachsystem des Schauspielers ausgewirkt (via AFTD).

Vor kurzem wurde Arnold Schwarzenegger in einem Interview auf den Ruhestand seines Kollegen angesprochen. Und der Terminator-Star fand dabei rührende Worte für Bruce Willis.

Hier seht ihr einen Trailer zu World of Tanks, bei dem Arnold Schwarzenegger einen großen Auftritt hatte:

„Er war jahrelang ein riesiger, riesiger Star“

Gegenüber CinemaBlend sprach Arnold Schwarzenegger in einem Interview zu seiner neuen Netflix-Serie FUBAR über seinen ehemaligen Schauspiel-Kollegen Bruce Willis und dessen Ruhestand.

Der knallharte Terminator-Star fand rührende Worte für seinen Kollegen und Freund. Er lobte ihn für seine Arbeit, aber auch als eine tolle Person:

Ich finde ihn fantastisch. Er war jahrelang ein riesiger, riesiger Star. Und ich denke, dass er immer als ein freundlicher Mensch und alle seine Projekte in Erinnerung bleiben wird. sagte Arnold Schwarzenegger über Bruce Willis

Weiter meint Arnold Schwarzenegger über den Ruhestand seines Kollegen: „Ich verstehe, dass er aufgrund seiner gesundheitlichen Umstände in den Ruhestand gehen musste. Aber im Allgemeinen, weißt du, gehen wir nie wirklich in Rente. Actionhelden laden nach.“ (via news.com.au)

Mit dem letzten Satz: „Actionhelden laden nach“, im englischen Original: „Action-heroes they reload reload“ bezieht er sich auf ein bekanntes Zitat aus dem Action-Film Rambo.

Dort heißt es „Real heroes don’t die, they just reload“ (auf Deutsch: Echte Helden sterben nicht, sie laden nur nach). Die Hauptrolle in Rambo spielt Sylvester Stallone, der ebenfalls ein Freund von Bruce Willis ist.

Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone waren einige Jahre lang knallharte Konkurrenten, die einander nicht leiden konnten. Inzwischen sind aber auch sie befreundet.

