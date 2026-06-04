Palworld: Beste Waffen in der Liste – 5 Exemplare, die euch durch das Endgame tragen

In Palworld gibt es eine riesige Sammlung an Waffen, die ihr auf eurer Jagd nach Pals mitnehmen könnt – aber nicht alle gesellen sich zu den Besten der Besten. Wir zeigen euch deshalb 5 Optionen für das Endgame, die zu den besten Waffen zählen.

Wie wurden die besten Waffen ausgewählt? Bei unserer Liste mit den besten Waffen hatten wir unterschiedliche Parameter im Blick, um herauszufinden, welche Waffe tatsächlich zu den stärksten gehört. Dabei ging es vor allem darum, wie hoch der Schaden ausfällt, wie leicht sie sich handhaben lässt und wie leicht man sie mit Munition versorgen kann.

Dadurch fiel unsere Auswahl auf 5 Exemplare. In unserer Liste findet ihr nun starke Waffen aus unterschiedlichen Gattungen. Mit ihnen könnt ihr euch für das Endgame vorbereiten und eure Gegner sowie größere Pals entspannt plätten.

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Hightech Bogen

Fundort: Wird im Technologiebaum ab Stufe 55 mit 3 Punkten freigeschalten Baumaterialien: Hexolit + Karbonfaser + Sternsand und Waffen-Fließbandwerk II Schaden: 5.800 bis 8.700 – je nach gebauter Version

Warum ist die Waffe so gut? Der Hightech Bogen ist eine der wohl besten Waffen, die ihr führen könnt, und das hat mehrere Gründe:

Sie ist so leise, dass sie geräuschlose Angriffe ermöglicht

Die Herstellung der Munition ist sehr günstig

Der Schaden sowie ihre Präzision sind unerreicht

Wer sehr zielsicher unterwegs ist, sollte auf den Hightech Bogen setzen. Umgekehrt verzeiht dieser leider weniger eure Fehler, wenn ihr mal einen Pfeil nicht trefft.

Raketenwerfer

Fundort: Wird im Technologiebaum ab Stufe 49 mit 5 Punkten freigeschalten Baumaterialien: Paluminiumbarren + Polymer + Karbonfaser + Antikes Bauteil und Waffen-Fließbandwerk II Schaden: 10.000 bis 14.000 – je nach gebauter Version

Warum ist die Waffe so gut? Der Raketenwerfer gehört zu den Waffen mit dem meisten Schaden, was sich vor allem im Kampf gegen große Pals, als auch gegen Feindgruppen (wegen des Flächenschadens) als nützlich erweist. Leider ist die Handhabung des Raketenwerfers mies, da er eine beachtliche Größe hat. Abseits davon ist die Nachladerate gering und die Herstellung der Munition aufwendig. Wenn ihr aber genug Materialien besitzt, könnt ihr euch gerne auf die Waffe verlassen.

Überhitzungsgewehr

Fundort: Wird im Technologiebaum ab Stufe 64 mit 5 Punkten freigeschalten Baumaterialien: Koralliumbarren + Hexolit + Karbonfaser + Platine + Antikes Bauteil und Hightech-Waffenfabrik Schaden: 1.225 bis 1.470 – je nach gebauter Version

Warum ist die Waffe so gut? Das Überhitzungsgewehr kann etwas, das viele Waffen in den Schatten stellt: Es feuert auf eure Feinde, ohne Munition zu verlieren. Das Gewehr besitzt nämlich einen Überhitzungsmechanismus. Dieser tritt ein und blockiert eure Waffe, wenn sie unaufhörlich abgefeuert wird. Verschießt ihr jedoch eure Projektile behutsam und in Intervallen, könnt ihr so „unendlich“ eure Feinde unter Beschuss nehmen. Die Waffe eignet sich also vor allem dann, wenn ihr gerade etwas knapp bei Munition seid.

Teslagewehr

Fundort: Wird im Technologiebaum ab Stufe 65 mit 5 Punkten freigeschalten Baumaterialien: Koralliumbarren + Hexolit + Karbonfaser + Platine + Antikes Bauteil und Hightech-Waffenfabrik Schaden: 12.500 bis 15.000 – je nach gebauter Version

Warum ist die Waffe so gut? Wer wirklich den maximalen Schaden austeilen will, sollte auf das Teslagwehr zurückgreifen. Mit bis zu 15.000 Schaden richtet dieses Gewehr den meisten Schaden aller Waffen im Spiel an. Leider zeigt sich das auch bei seiner Nachladerate. Das Gewehr muss jeden Schuss aufladen, bevor er abgefeuert wird, und anschließend jedes Mal nachladen. Zusätzlich bietet die Waffe keinen Flächenschaden, kann Gegner dafür aber dank ihres Elements lähmen.

Terraprisma

Fundort: Wird im „Sealed Realm of Terraria“ freigeschaltet, wenn ihr sein Schema findet Baumaterialien: Geheiligter Barren + Paluminiumbarren + Antikes Bauteil und Waffen-Fließbandwerk Schaden: 90 bis 150 – je nach gebauter Version

Warum ist die Waffe so gut? Eine Nahkampfwaffe darf ebenfalls nicht fehlen, doch hierbei handelt es sich um ein besonderes Exemplar. Das Terraprisma ist ein einzigartiges Schwert, das im Nahkampf wie auch im Fernkampf genutzt werden kann – die Klinge kann nämlich Projektile verschießen. Außerdem spaltet sich das Schwert in Duplikate auf, um dann eigenmächtig auf Gegner einzudreschen. Im Vergleich zum normalen Schwert ist diese Klinge eine Besonderheit.

Das war unsere Liste zu den besten Waffen, die ihr in Palworld derzeit finden könnt. Was haltet ihr von unseren aufgezählten Exemplaren? Nutzt ihr eine dieser Waffen oder habt ihr andere Favoriten in eurem Loadout? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Palworld findet ihr hier: Palworld Guides: Alle Tipps, Tricks und Pals in der Übersicht – Jetzt mit PS5