„Ich holte mir eine Infektion“ – „The Last of Us“-Star Pedro Pascal ließ sich auf seltsames Fan-Ritual ein

„The Last of Us“-Schauspieler Pedro Pascal erzählte von einem seltsamen Fan-Ritual, bei dem am Ende sogar seine Gesundheit darunter litt.

Der Schauspieler Pedro Pascal gehört inzwischen zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. So kennen ihn viele als Din Djarin aus der Disney-Serie „The Mandalorian“ oder in der Rolle von Joel Miller in der „The Last of Us“-Serie von HBO.

Den internationalen Durchbruch hatte Pedro Pascal mit der Erfolgsserie Game of Thrones. Über den Erfolg war der Schauspieler so dankbar, dass er den Fans einen seltsamen Foto-Wunsch erfüllte und es kurz darauf bereute, wie er in einem Round-Table-Gespräch erzählte.

Hier seht ihr einen Trailer zur Serie von The Last of Us mit Pedro Pascal als Joel:

„Ich war so dankbar und glücklich über die Beliebtheit meines Charakters in der Serie, dass ich es zugelassen habe“

The Hollywood Reporter veröffentlichte am 24. Mai 2023 auf YouTube ein Video, bei dem sich mehrere bekannte Drama-Schauspieler über ihre Erlebnisse in der Industrie austauschen. Dabei sprachen die Darsteller auch über ihre Fans und wie diese manchmal auch die ein oder andere Grenze überschreiten.

Pedro Pascal erinnert sich an eine Zeit zurück, bei der viele seiner Fans eine ganz spezielle Foto-Idee hatten: Sie wollten ihre Daumen auf die Augen des Schauspielers legen.

Hier könnt ihr das YouTube-Video sehen, in dem Pedro Pascal die Geschichte erzählt. Zwischen 02:14 und 3:00 spricht der Schauspieler über seine Fans:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das hatte Pedro Pascal seiner Rolle in Game of Thrones zu verdanken. Er spielte in der Serie den Charakter Oberyn Martell, der auf eine besonders schockierende Weise in der Geschichte starb.

Ihm wurde bei einem Kampf der Kopf zerquetscht. Eine Szene, die viele Fans offenbar in den Fotos mit dem Schauspieler unbedingt nachstellen wollten.

Zunächst kam der Schauspieler der Bitte der Fans sogar nach: „Ich war so dankbar und glücklich über die Beliebtheit meines Charakters in der Serie, dass ich es zugelassen habe, und das in New York! Und ich erinnere mich daran, dass ich dabei mir eine kleine Augeninfektion holte“.

Die Anwesenden scherzen daraufhin, dass der Schauspieler inzwischen eine Brille trage, um seine Augen vor den Daumen seiner Game-of-Thrones-Fans zu schützen.

Captain Picard gesteht: Er spielte nur in Star Trek mit, weil er dachte, es wird ein übler Flop