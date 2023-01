Am 16. Januar startet in Deutschland die neue Serie zu The Last of Us auf Sky und WOW. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski sah bereits alle 9 Episoden. Das ist ihre spoilerfreie Review als Fan der Videospiele.

The Last of Us ist für mich eins der besten Spiele der letzten zehn Jahre. Die Handlung mag nicht besonders originell sein. Dafür überzeugt sie durch die Beziehung der Hauptfiguren und die Atmosphäre, die gleichzeitig bedrückend und hoffnungsvoll ist.

Nachdem ich die ersten Trailer zur Serie sah, war ich überzeugt, dass zumindest eine gute Adaption auf uns zukommt. Ich hätte aber nicht erwartet, dass die Serie meine Hoffnungen übertrifft. Sie schafft es, einiges noch besser als das Spiel zu erzählen.

Aussichtslosigkeit eindrucksvoll eingefangen

Ausgangspunkt von The Last of Us ist eine Epedemie, an der die Zivilisation zerbricht. Mich fesselt an diesem Universum, dass die Massenkrankheit durch keinen Virus ausgelöst wird. Schuld an der Misere ist ein Pilzart: Der Cordyceps oder auch Kernkeule im Deutschen.

Diese Pilze sind Parasiten, die Insekten und Spinnen befallen. Sie stören das Nervensystem des Wirts, lenken so Muskeln und Willen der Tiere. The Last of Us spinnt diese Eigenart der Natur weiter und der Pilz befällt hier Menschen. Er macht sie so zu willenlosen Zombies, die immer auf der Suche nach neuen Wirten sind und so Biss für Biss die Menschheit übernehmen.

Für die angehenden Mykologen unter euch: Hier ist der Wikipedia-Beitrag zur Kernkeule.

Die Serie nimmt sich Zeit das Pilz-Endzeit-Szenario zu zeichnen und die Menschen darin. Wer The Last of Us spielt, muss sich durch etliche Notizen lesen, die einem genauer erklären, was den Menschen passiert ist. Die Serie zeigt uns gleich zu Beginn, warum wir als Spezies keine Chance gegen diese fiktive Art des Pilzes hätten.

Die verzweifelten Rettungsversuche lösen eine unbeschreibliche Beklemmung aus, weil alles so logisch und realistisch wirkt. Das macht es umso beeindruckender, wie hart die Menschheit um ihr Überleben kämpft.

Ich meine oft die Handschrift von Co-Autor Craig Mazin zu erkennen, der die Serie Chernobyl schuf. Die behandelt die Nuklear-Katastrophe von Tschernobyl und schlägt euch dauerhaft in den Magen. Diese Schläge sind in der Serie von The Last of Us auch zu spüren, oft nur durch Szenerien und Bebilderung.

Perfekte Besetzung der Hauptrollen

Die Beziehung der beiden Hauptfiguren Joel und Ellie ist das Herz der Geschichte.

Der zynische Joel ist Ende 40, brutal und Schmuggler in der Apokalypse. Seine neueste Schmuggelware ist ein 14-jähriges Mädchen namens Ellie. Sie ist schlagfertig und bringt, obwohl sie bereits in der Apokalypse geboren wurde, eine teils kindliche Bewunderung für die Welt mit sich.

Nachdem ich die Serie gesehen habe, kann ich mit Gewissheit sagen: Eine bessere Besetzung als Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen hätte es für die Serie nicht geben können.

Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal)

Die beiden haben die richtige Chemie miteinander, um diese Geschichte auf erzählen zu können. Ich kaufe den beiden zu jeder Sekunde ab, wenn sie wütend aufeinander sind, wenn sie Angst umeinander haben, wenn sie sich verstehen und mögen.

Gerade Bella Ramsey hat mich beeindruckt. Es ist als wäre ihr die Rolle von Ellie auf den Leib geschrieben. Die Schlagfertigkeit von Ellie wirkt nie aufgesetzt. Sie hat es sogar geschafft mir Tränen in die Augen zu treiben an Stellen, die mich im Spiel nie so berühren konnten.

Joel und Ellie sind natürlich entscheidend für die Serie. Es sei aber gesagt, dass gerade die Nebenrollen in der Serie aufblühen können, wie sie es im Spiel nie konnten. Denn auch diese bekommen, wie das Szenario selbst, Zeit sich zu entfalten.

Serie nutzt Stärke des Mediums, kann seine Schwäche nicht ausgleichen

Die Serie zu The Last of Us kennt die Vorteile einer Serie, die man passiv konsumiert und diese Stärken nutzt sie voll aus. Als Spielerin würde ich mich zu Tode langweilen, wenn ich eine halbe Stunde lang dabei zugucken müsste, wie eine Nebenfigur ihren bitteren Alltag in der Pandemie gestaltet.

Schließlich ist das Spiel ein Action-Adventure. Da möchte ich looten, Zombies metzeln! Meinen Adrenalin-Kick fühlen, wenn mein Leben am seidenen Faden hängt und ich nur noch eine Kugel in der Pistole übrig habe.

In der Serie ist jedoch genau das die große Stärke. Alles kann auf einen wirken und die Schöpfer räumen genau dafür die Zeit ein. Im Spiel liebe ich es, mich einfach umzusehen und die zerstörte Welt auf mich wirken zu lassen. Besonders melancholisch werde ich dabei, wenn ich auf verwüstete Kinderzimmer stoße oder ein Teddybär im Dreck liegt – genau das alles fängt die Serie auf einem hohen Niveau ein.

Die Serie bleibt dabei immer nah an der Vorlage und erzählt keine komplett neue Geschichte.

Was die große Stärke des Spiels – oder aller Videospiele – ist: Man ist aktiv dabei. Ich bin diejenige, die Joel und Ellie auf ihre Reise schickt, sie aus der Ich-Perspektive begleitet.

Ich drücke am Ende den Abzug.

Dieses Gefühl kann die Serie natürlich nicht einfangen. Das macht das Storytelling in The Last of Us, dem Spiel, so besonders. Auch die unterschiedlichen Perspektiven die man im Spiel sieht, kann die Serie nicht so rüberbringen. Das ist aber nur ein kleiner Wehrmutstropfen.

Hier noch schnell wichtigsten Fakten zur Serie:

Start/Release: In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar

In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar Sender: Exklusiv bei Sky

Exklusiv bei Sky Regie: Kantemir Balagow (Pilot), Ali Abbasi, Jasmila Žbanic, Neil Druckmann

Kantemir Balagow (Pilot), Ali Abbasi, Jasmila Žbanic, Neil Druckmann Schreiber: Neil Druckmann, Craig Mazin

Neil Druckmann, Craig Mazin Anzahl der Folgen: 9, die jeweils etwa 45 Minuten dauern. Die Pilotfolge dauert 85 Minuten

