15 Filme und Serien zu Games, die ihr bald auf Netflix schaut – Von A wie Assasin’s Creed bis T wie Tomb Raider

Mindestens 15 Filme, Serien und Zeichentrick-Adaptionen zu beliebten Videospielen sind derzeit für die Streaming-Plattform Netflix geplant. Wir von MeinMMO verschaffen euch einen Überblick, welches eurer Lieblings-Spiel ihr als Serie oder Film bald auf Netflix schauen könnte.

Netflix hat 2022 bereits bewiesen, dass Verfilmungen von Videospielen nicht immer ein Desaster sein müssen. Vom LoL-Spinoff Arcane, über den dystopischen Anime Cyberpunk: Edgerunners bis hin zur durchgeknallten Cuphead-Show in Nostalgie-Optik hat sich die Streaming-Plattform zu einer vielversprechenden Anlaufstelle für Gaming-Adaptionen entwickelt.

Während die Konkurrenz von HBO Max mit The Last of Us und Amazon mit Fallout auch langsam wachwerden, ist man bei Netflix schon mitten in den Vorbereitungen für 15 weitere Projekte, die wir euch hier vorstellen.

Assassin’s Creed

Was ist über die Adaption bekannt? 2020 kündigte Publisher Ubisoft eine Serien-Adaption in Kooperation mit Netflix an. Dabei soll es sich um eine „epische, genreübergreifende“ Live-Action-Verfilmung handeln.

Mehr „Assasin’s Creed“-Content soll bereits in Arbeit sein. Unter anderem wurde beim „Ubisoft Forward“-Showcase im September ein Handyspiel angekündigt, das ebenfalls in Kooperation mit Netflix entstehen soll. Auch eine animierte Serie ist geplant.

Beyond Good & Evil

Was ist über die Adaption bekannt? Bei der Adaption soll es sich um eine Mischung aus Live-Action und Animation handeln. Wie genau das aussehen soll, ist noch nicht bekannt, ein Concept-Trailer deutete jedoch an, dass Schauspieler via Motion Capture in die animierte Welt übertragen werden könnten.

Verantwortlich für die Adaption ist Rob Letterman, der bereits in Detective Pikachu gekonnt Realität und CG verschmelzen ließ (via What’s on Netflix).

BioShock

Was ist über die Adaption bekannt? Im Februar 2022 eröffnete Netflix, dass es zu einer Einigung mit dem BioShock-Publisher 2K Games und dem Mutterkonzern Take-Two Interactive gekommen sei. Unter der Leitung von Vertigo Entertainment soll eine Live-Action-Adaption der Reihe entstehen.

Vertigo Entertainment steckt auch hinter Filmen wie dem Lego Movie und der Anime-Adaption Death Note. Zunächst soll es sich wohl um einen Film handeln, wobei es ebenfalls Gerüchte zu einer Serie gibt.

Castlevania: Nocturne

Was ist über die Adaption bekannt? Im Gegensatz zu anderen Einträgen auf dieser Liste gibt es zu Castlevania bereits eine Netflix-Adaption. Die Zeichentrickserie in Anime-Optik folgte Trevor Belmont, dem Protagonisten des vierten Eintrags in der Castlevania-Reihe.

Im Juni 2022 wurde mit Castlevania: Nocturne der Nachfolger der Erfolgsserie angekündigt. Die Handlung soll Richter Belmont begleiten, dem Nachkommen von Trevor und Sypha aus der ersten Serie. Er dürfte Fans aus den Spielen Rondo of Blood und Symphony of Night bekannt sein.

Als Showrunner übernimmt Kevin Kolde, der auch schon an der ersten Serie beteiligt war.

Devil May Cry

Was ist über die Adaption bekannt? Adi Shankar, der Executive Producer der Castlevania-Serie auf Netflix, gab 2018 bekannt, dass er die Rechte an einer animierten Serie zu Devil May Cry erworben hat. Das Skript für die erste Staffel soll bereits fertig sein und 8 Episoden umfassen.

Die Produktion sollte bereits Anfang 2022 beginnen, einen Termin für die Ausstrahlung gibt es allerdings noch nicht.

Dragon Age: Absolution

Was ist über die Adaption bekannt? Die animierte Adaption des RPG-Klassikers von BioWare soll bereits am 9. Dezember zu Netflix kommen. In sechs Folgen zu je 30 Minuten wird die Geschichte der jungen Elfe Miriam erzählt, die ein wertvolles Artefakt stehlen soll.

Für zusätzlichen Hype sorgt die Liste der namhaften Darsteller und Darstellerinnen, die den Figuren ihre Stimme leihen werden. So sollen unter anderem bekannte Stimmen aus Futurama, Avatar und World of Warcraft zu hören sein.

Dragon’s Lair

Was ist über die Adaption bekannt? Im Frühling 2020 wurde die Live-Action-Adaption des Retro-Games Dragon’s Lair angekündigt. Als Produzent und Star der Serie wurde Ryan Reynolds benannt.

Auf das Projekt angesprochen, erklärte Reynolds am 8. November im Gespräch mit Collider, die Adaption werde wohl eine große Überraschung für viele Leute sein. Er sei sich nicht sicher, ob etwas in diesem Ausmaß überhaupt schon einmal versucht worden sei, so der Schauspieler.

Far Cry 3: Blood Dragon

Was ist über die Adaption bekannt? Neben seiner Arbeit an Devil May Cry entwickelt Adi Shankar auch eine animierte Serie basierend auf Far Cry 3: Blood Dragon. Die Serie soll den Titel Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix tragen.

Der Held der Serie soll der cybernetische Super-Soldat Dolph Laserhawk sein. Das Besondere an dem Projekt ist, dass Shankar laut eigener Aussage völlige Freiheit haben soll, die IP von Publisher Ubisoft zu remixen.

Gears of War

Was ist über die Adaption bekannt? Netflix hat sich die Rechte an gleich zwei Adaptionen zu Gears of War gesichert. Der 3rd-Person-Shooter soll als Spielfilm und Cartoon für Erwachsene auf den Bildschirmen zu sehen sein. Am 7. November bestätigte Netflix, dass beide Projekte in Arbeit seien.

Netflix wird mit dem Entwickler von Gears of War, The Coalition, zusammenarbeiten, aber bis jetzt sind noch keine Filmemacher, Regisseure, Autoren oder Darsteller verpflichtet worden. Dafür soll es aber das Potenzial für weitere Geschichten geben, die noch folgen könnten.

Horizon Zero Dawn

Was ist über die Adaption bekannt? Netflix bestätigte die Live-Action-Adaption zu Horizon Zero Dawn, nachdem Sony Pictures das Projekt bereits im Mai 2022 in einem Briefing für Investoren enthüllt hatte. Steve Blackman von The Umbrella Academy wird als Showrunner mit an Bord sein.

Die Hauptfigur soll wie auch in den Spielen die Kriegerin Aloy sein, erklärte Blackman im August.

Pokémon

Was ist über die Adaption bekannt? Nach unzähligen Staffeln und Filmen des Anime sowie dem Live-Action-Hit „Detective Pikachu“ soll es nun auch eine Live-Action-Serie zu Pokémon geben.

Als ausführender Autor und ausführender Produzent soll Joe Henderson an dem Projekt beteiligt sein. Die Arbeit an der Serie läuft laut Berichten schon seit Juli 2021, mehr ist aber noch nicht bekannt. Weder Netflix noch The Pokémon Company haben das Projekt bislang offiziell bestätigt.

Sonic Prime

Was ist über die Adaption bekannt? Die neue Zeichentrickserie mit dem blauen Igel soll bereits am 15. Dezember auf Netflix starten. Mit dabei sind neben Sonic selbst auch andere bekannte Gesichter wie Tails, Knuckels, Shadow und natürlich Eggman.

Neu sollen dagegen die Stimmen einiger Schlüsselrollen sein, darunter Deven Christian Mack als Sonic, Ashleigh Ball als Tails und Brian Drummond als Eggman. Insgesamt soll es 24 Episoden geben.

Tom Clancy’s The Division

Was ist über die Adaption bekannt? Erstmals 2016 als Kinofilm angekündigt, teilte Ubisoft den Fans 2019 mit, dass das Projekt zu Netflix geht. Der bereits zuvor verpflichtete Jake Gyllenhaal solle jedoch nach wie vor als Produzent und Hauptdarsteller mit dabei sein.

Zuletzt sagte Regisseur Rawson Marshall Thurber, dass die Dreharbeiten „mit etwas Glück noch irgendwann 2022 beginnen könnten.

Tom Clancy’s Splinter Cell

Was ist über die Adaption bekannt? Die fünfte Zusammenarbeit von Ubisoft mit Netflix ist eine animierte Adaption der beliebten Stealth/Action-Videospielserie Splinter Cell. Derek Kolstad, der Co-Schöpfer des „John Wick“-Franchise, ist an dem Projekt beteiligt.

Variety berichtete 2020, dass Netflix einen Vertrag über 16 Episoden verteilt auf zwei Staffeln abgeschlossen hat, was Ubisoft später gegenüber Polygon bestätigte. Im Jahr 2021 präsentierte Netflix den Fans einige wichtige Bilder für die Serie.

Tomb Raider

Was ist über die Adaption bekannt? Die animierte Adaption zu Tomb Raider wurde Anfang 2021 von Netflix angekündigt, hat aber bislang weder ein Veröffentlichungsdatum noch ein Zeitfenster.

Tasha Huo ist als Autorin an dem Projekt beteiligt. Sie schrieb bereits für The Witcher: Blood Origin, einem Miniserien-Prequel, das am ersten Weihnachtstag erscheinen soll.

