LoL-Serie Arcane war vor einem Jahr ein Hit – Kommt diese Woche endlich der Trailer zu Season 2?

Was denkt ihr, was uns bei dem Drop erwartet? Und freut ihr euch schon auf Season 2?

Am 16. November wird eine Kollaboration zwischen Rocklove Jewelry und Arcane angekündigt. Die Firma bietet Ketten, Ringe und anderen Schmuck an, mit dem Fokus auf Franchises wie Star Wars, Marvel oder Pokémon.

Am 9. November gibt es dann einen bisher noch unbekannten Drop. Was genau dahintersteckt, ist nicht bekannt. Allerdings spekulieren die Nutzer auf Twitter und im reddit, dass es sich dabei möglicherweise um einen Trailer zur Season 2 handeln könnte.

Los geht es am 8. November mit einem „Ask me anything“ mit den Schöpfern der Serie. Das findet im reddit zu Arcane statt.

Mit der Serie Arcane landeten die Entwickler von League of Legends einen riesigen Hit bei Netflix. Die Serie kam im November 2021 richtig gut an. Nun feiert sie ihren ersten Geburtstag und veranstaltet passend dazu ein Event. Im Laufe des Events ist ein Drop geplant, der möglicherweise ein Teaser oder Trailer zu Staffel 2 sein könnte.

