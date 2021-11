Arcane war so genial, auch weil es Tabus gebrochen hat

Arcane hat jede Menge Tabus gebrochen – findet zumindest Hobby-Dämon Cortyn von MeinMMO. Das war das i-Tüpfelchen, das die LoL-Serie grandios gemacht hat.

Ich habe Arcane zuende geschaut. Inzwischen ganze dreimal. Einmal auf englisch, zweimal auf deutsch. Dass ich Serien doppelt oder dreifach schaue, kommt bei mir recht selten vor und meistens liegen viele Jahre dazwischen. Keine andere Serie hat mich so bewegt, so mitfiebern lassen und so oft den Tränen nahe gebracht.

Doch bevor ich damit anfange:

Spoilerwarnung: Es geht um die Inhalte aller 9 „Arcane“-Folgen. Wer keine Spoiler lesen will, sollte diesen Artikel nun schließen und ganz dringend Arcane schauen. Das ist ein Befehl.

Durchschnittlicher Gefühlszustand eines Arcane-Zuschauers.

Arcane hatte mich schon nach 3 Minuten. Eine Rückblende, in der quasi nicht gesprochen wird und zeigt, wie die beiden Hauptcharaktere als Kinder durch vom Krieg zerstörte Straßen wandern und am Ende ihre tote Familie erblicken. Die Emotionen, die Mimik in dieser Szene, hat mich sofort in den Bann gezogen und schon hier musste ich das erste Mal schlucken.

Ich hatte absolut keinen Bezug zu diesen Charakteren und doch hat es Arcane geschafft, dass ich schon in der ersten Szene mit ihnen sympathisieren kann.

Zu Beginn fällt es noch leicht, bei Arcane ein wenig mit den Augen zu rollen. Kinder in der Hauptrolle sind nicht für jeden Zuschauer etwas und ja, am Anfang sind die Charaktere ein wenig klischeebehaftet.

Vi als „starke Anführerin“, zu der alle aufschauen.

Powder als das tollpatschige und ängstliche Mädchen, bei dem keiner so richtig weiß, warum die eigentlich dabei ist.

Dazu die etwas unsympathische Labertasche, die vor allem eine große Klappe hat und der dicke Junge, der sich natürlich schon nach 30 Sekunden ein Törtchen in den Mund schiebt.

Doch dieser erste Eindruck wandelt sich rasch. Was als „Kinder planen einen irgendwie albernen Einbruch“ beginnt, wird rasch von Ernsthaftigkeit und einer ziemlich brutalen Prügelei überschattet. Das ist auch erzähltechnisch gut gelöst. Während Piltover irgendwie freundlich und angenehm wirkt, wird es in der Unterstadt immer brutaler.

Diese Brutalität zeigt Arcane deutlich. Da werden Kinder genau so verprügelt wie Erwachsene und im Fall von Akt 3 sogar aktiv von Erwachsenen getötet. Natürlich sind das Taten, die entsprechende Charaktere fast sofort bereuen, aber dass Arcane es zeigt, macht die Serie besonders.

Der Todeskampf eines Kindes. Kein schöner Anblick – aber einer, den Arcane nicht scheut.

Doch auch in kleinen Details zeigte Arcane Dinge, die man sonst oft nicht zu sehen bekommt. Wenn in einer Serie die Gefahr besteht, dass jemand einen spitzen Gegenstand ins Auge gerammt bekommt, dann schaltet die Kamera in aller Regel im letzten Augenblick um und man hört nur noch den Schrei oder sieht nur den Schatten des Charakters. Das ist bei Arcane nicht der Fall, wenn Silco sich seine Medizin injiziert. Jedes Mal, wenn die Nadel ins Auge sticht, lief mir ein Schauer über den Rücken.

Das hilft jedoch ungemein dabei zu verstehen: Das muss dieser Charakter wieder und immer wieder ertragen, wenn er mit seiner Krankheit überleben will.

Aber auch mit anderen Details bricht Arcane kleinere und größere Tabus.

So wird etwa Prostitution als Mittel der Problemlösung dargestellt – als Vi und Caitlyn das Bordell aufsuchen. Ungewöhnlich für eine Serie, die eigentlich nahezu „unberührbare“ Charaktere zeigt, die Spieler immerhin seit vielen Jahren kennen und lieben.

Ähnlich ist es auch an anderer Stelle, als die Mutter von Mel Medarda eintrifft und sich quasi als erste Handlung erstmal die Piltover-Variante eines Liebesdieners an die Seite bestellt, der auch danach immer wieder prominent in den Szenen gezeigt wird. Ganz davon ab, dass die bereits etwas betagte Dame in bester Witcher-Manier breitbeinig sitzend in der Badewanne gezeigt wird, während ihr nackter Jüngling sie massiert.

Nur ein kurzer Auftritt – aber doch einer der coolsten Charaktere.

Das sieht man selten. Nackte Frauen in solchen Posen und Darstellungen gibt es wie Sand am Meer in Filmen, aber eine ältere Frau, die sich dazu noch einen jungen Mann zum Amüsement hält – das war für mich in diesem Ausmaß neu, irgendwie mutig und auch verdammt cool.

Silco – Mein wahrer Hauptcharakter der Geschichte

Doch Arcane hat noch etwas anderes gemacht – sie haben den Bösewicht der Serie auf ein ganz neues Niveau gehoben. Daher will ich Silco hier ausdrücklich einzeln hervorheben, denn sein Charakter ist einfach verdammt durchdacht und in jeder einzelnen Szene beeindruckend.

Arcane hat es geschafft, dass ich am Ende mit nahezu allen Charaktere sympathisieren oder sie zumindest nachvollziehen konnte. Habe ich zu Beginn noch gedacht, dass Silco jedes noch so grausame Ende verdient hat, musste ich am Ende weinen, als er sich mit seinen letzten Atemzügen von Jinx verabschiedet. All seine Pläne und Träume hatte er verworfen und ist voll in seiner Vaterrolle aufgegangen. Er ist zu dem geworden, was er Vander immer vorgeworfen hatte und hat seine einstigen Ambitionen für die Liebe zu seiner Tochter geopfert.

Das war für mich der wohl dramatischte und emotionalste Tod eines Bösewichts, der sich durch und durch unbefriedigend anfühlte.

Generell kann man den Charakter von Silco gar nicht genug loben. Denn wo er zuerst nur wie ein zwielichtiger Unterweltboss wirkt, ist er doch voller Ambitionen und auch Schwächen. Normalerweise wird der Oberbösewicht immer als eiskalt abgebrüht und niemals zweifelnd gezeigt. Doch Silco hat immer wieder Momente, in denen man die schiere Angst in seinen Augen erkennen kann.

Besonders deutlich ist das am Ende von Episode 3, wo Vander entscheiden muss, ob er Vi rettet oder Silco attackiert. Da erkennt man kurz die Panik in den Augen.

Eine ganz ähnliche Mimik bekommt man in den Sekunden zu sehen, als die Chembarone ihren Putsch durchzusetzen versuchen und er nicht ganz sicher ist, ob seine bisherige rechte Hand, Sevika, ihm weiter treu ergeben ist oder nicht.

Silco – kurz voller Furcht. Momente, die klar machen, dass auch er menschlich ist und Zweifel hat.

Dazu hat kaum ein anderer Charakter so viele beeindruckende Szenen, die klar machen, dass er vor nichts halt macht, um seine Ziele zu erreichen. Silco ist am coolsten, wenn er droht und alle Fäden in der Hand hält:

Wie er Marcus’ Tochter besucht und mit ihr spielt, dabei ziemlich offensichtlich droht, sie einfach zu töten, wenn der Vollstrecker nicht nach seinen Wünschen handelt.

Wie er die Menschen in der Gosse quasi wie Tiere behandelt, die sich verzweifelt nach dem Schimmer recken. Als wäre er der Erlöser, der den ausgemergelten, vom Schimmer zerfressenen Leuten das gibt, wonach sie sich sehnen.

Silco, wie er den Verstoßenen das Schimmer anbietet – cool und erhaben zugleich.

Wie er die anderen Chembarone in Schach hält, indem er sie mit Gas an den Rand des Todes treibt und ihnen erst am Ende eine rettende Maske zukommen lässt.

Silco ist einfach kein Klischee-Bösewicht, der nur böse ist, um böse zu sein. Er hat klare Ziele, die im Kern nachvollziehbar sind. Das Gründen einer eigenen Nation, in der „sein Volk“ nicht mehr leiden muss. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt er zwar fragwürdige und moralisch bedenkliche Methoden, bleibt seinen Zielen aber treu.

Zumindest, bis Jinx ins Spiel kommt. Nach dem Ende von Episode 3 wandelt sich das nur ganz allmählich. War ich mir am Anfang noch nicht ganz sicher, ob Silco wirklich väterliche Gefühle für Jinx entwickelt hat, wurde das doch mit jeder Folge offensichtlicher. Was immer Jinx auch verbockt hat, er war ihr nie langanhaltend böse.

Silco in seinen letzten Sekunden – ein Charakter, den man mögen muss.

Am Ende musste er sogar zwischen Jinx und seinem großen Traum wählen – und steht zu seiner Tochter. Er wurde zu genau dem, was er an Vander immer kritisiert hatte.

Silcos Tod ist der am besten inszenierte der ganzen Serie und garantiert auch der beste, den es jemals in einer Videospielumsetzung gab.

Ein umstrittenes Ende, das ich absolut feiere

Die letzten 20 Minuten gehören für mich mit zu dem eindrucksvollsten, das ich bisher in irgendeinem Unterhaltungsmedium jemals gesehen habe. Und das, obwohl mir sehr bewusst ist, wie umstritten das Ende in der Community aufgenommen wird.

Einige sehen es wie unsere Chefredakteurin Leya, die das Ende als unnötigen Cliffhanger wahrnimmt, der Leute unzufrieden zurücklässt.

Ich sehe das anders. Für mich war das Ende kein Cliffhanger, selbst wenn die Auswirkungen der letzten Handlung nicht explizit gezeigt werden. Ich empfand es als absolut grandioses Finale, das eigentlich keine Fragen offenlässt. Der Schnitt, direkt bevor der Explosion ist wunderbar gewählt. Alle Karten liegen auf dem Tisch und der Raketeneinschlag hat so viel Gewalt.

Es ist nicht nur ein Angriff der unterdrückten Menschen der Unterstadt auf Piltover, sondern zugleich eine massive Vernichtung – direkt und metaphorisch. Der Rat, der in genau diesem Augenblick den angestrebten Frieden beschließt, wird zum großen Teil ermordet. Jinx ermordet mit diesem Schuss gleichzeitig den Rest von Powder, der in ihr noch gesteckt haben musste – direkt, nachdem sie einmal mehr einen Menschen getötet hatte, der ihr so viel bedeutete.

Besonders die letzten Minuten, in denen nur noch der absolut überragende Song „What Could Have Been“ läuft und Jinx ihre Waffe auf den Rat von Piltover abfeuert, haben sich in mein Gedächtnis gebrannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nur leise hört man dabei noch einmal die Worte von Silco:

„We’ll show them. We’ll show them all.“

Das habt ihr, Riot und Studio Fortiche. Ich hab geweint und das auch noch, als ich die Szene zum dritten Mal sah.

Ich habe nur zwei Kritikpunkte an Arcane.

Zum einen hätte ich mir gerne mehr zur Beziehung von Vi und Caitlyn gewünscht. Die kam aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz.

Zum anderen bin ich sauer auf Arcane. Denn von nun an wird sich jede andere Videospiel-Verfilmung an Arcane messen lassen müssen. Arcane ist der neue Standard, der Beweis dessen, was möglich ist. Und ich befürchte, das wird meine Freude an Witcher und vielen anderen Spiele-Verfilmungen auf alle Zeit trüben. Denn näher an Perfektion kann für mich keine Serie kommen.