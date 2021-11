Arcane ist so großartig, dass ich richtig wütend auf Blizzard bin

MeinMMO-Dämon Cortyn hat sich Arcane angeschaut und ist tief bewegt – aber auch wütend. Denn Riot „macht einfach“, woran andere Unternehmen scheitern.

Ich habe mit League of Legends nie richtig was anfangen können. Ich habe den Einstieg in das Moba komplett verschlafen. Als ich dann Jahre später dem Spiel doch mal eine Chance geben wollte, kam gerade die Heldin „Vi“ raus. Nachdem ein Freund und ich in unseren ersten 3 Partien gleich mehrfach beleidigt wurden und man uns doch allerlei Unfälle wünschte oder sehr konkrete Pläne zur Abendplanung unserer Mütter unterbreitete, habe ich das Spiel nie wieder angerührt – aber noch einige Male den Launcher gestartet, um den coolen Soundtrack von Vi zu hören.

Klar, man hat die verschiedenen Charaktere aus LoL irgendwie am Rand mitbekommen. Die Videos zur LoL-Weltmeisterschaft, die Songs von K/DA und auch den Trailer von Jinx. Aber das war es an Berührungspunkten.

Als es dann hieß, auf Netflix läuft nun eine Serie zu League of Legends, war ich skeptisch. Serien und Filme zu Videospielen haben einen schlechten Ruf, selbst wenn Witcher das – für mich – beseitigen konnte. Dennoch kam mir LoL immer bunt und abgedreht vor. Die Charaktere wirken auf den ersten Blick alle so wild gemischt, dass die doch niemals in derselben Welt existieren können.

Doch ich habe der Serie “Arcane” eine Chance gegeben, denn ich bin grundsätzlich immer offen für Neues.

Und was soll ich groß sagen? Die Serie hat mich komplett weggefegt, obwohl es nur die ersten 3 Episoden waren.

Nichts wirkte bisher überhastet. Die Serie nimmt sich genug Zeit, um die Charaktere vorzustellen, lässt genug Raum für World Building, ohne aber die Mystik dabei zu zerlegen und sich in unnötigen Details zu verlieren.

Hinzu kommt die ganze Art der Animation, die in diesem Ausmaß und dieser Detailtiefe einfach von einem anderen Stern ist. Andere Entwickler bekommen in dieser Qualität vielleicht einen Teaser oder Trailer hin – aber niemals eine ganze Serie.

Doch der für mich wichtigste Punkt: Ausnahmslos alle Charaktere handeln logisch nachvollziehbar.

Wer nicht mit Powder mitfühlen kann, ist kein Mensch. Keine Diskussion.

In fast allen anderen Serien (oder auch der Story von Spielen), gibt es früher oder später einen Punkt, bei dem ich mit den Augen rollen musste. Einen Moment, bei dem ein Charakter plötzlich aus der Reihe fällt und etwas Unüberlegtes oder schlicht Dummes tut, um die Geschichte in eine bestimmte Ecke zu manövrieren.

Das hatte Arcane nicht. Ich mochte ausnahmslos jeden Charakter und fand alle Beweggründe vollkommen nachvollziehbar.

Die Vollstreckerin Greyson, die – leicht korrupt – einen Deal mit den Slums eingeht, um Krieg zu verhindern.

Violet, die sich behaupten will und eine bessere Welt für Powder erschaffen möchte, dabei aber nicht gut Risiken und Nutzen abwägen kann.

Powder, die im Schatten ihrer Schwester steht und einfach immer wieder scheitert, aber nicht aufgibt.

Mel Medarda, die in der Langeweile ihres grenzenlosen Reichtums nach dem „nächsten großen Ding“ sucht, um die Stadt voranzutreiben und einfach etwas Spannung zu erleben.

Jayce, der durch eine wundersame Rettung eines Magiers danach strebt, diese Macht selbst nutzbar zu machen.

Ich könnte die Liste ewig weiterführen. Jeder einzelne Charakter handelt nachvollziehbar, authentisch und – gemessen an dem, was die Serie uns zeigt – vollkommen logisch.

Ich habe mit den Charakteren mitgefiebert, mitgelitten und am Ende von Folge 3 war ich irgendwo zwischen fassungslos und begeistert, mit Tränen in den Augen. Nicht nur, weil die Handlung zum Ende hin immer beklemmender und dramatischer wurde, sondern auch, weil ich wusste: Das hier schreibt gerade ein Stück Videospiel-Geschichte. Das ist eine Verfilmung auf einem Niveau, das es einfach noch nicht gab.

Hinzu kommt natürlich noch, dass die Veröffentlichungsstrategie meisterlich ist. Anstatt jede Woche eine Folge zu veröffentlichen, setzt Arcane auf 3 Folgen am Stück, die jeweils einen ganzen Akt erzählen. Das ist viel befriedigender, als Woche für Woche an einem Cliffhanger zu enden.

Auch das “Drumherum” ist grandios. Es gibt Musikvideos, mit eigenen Szenen und der ganze Soundtrack ist inzwischen verfügar. Ihr könnt ja mal raten, was bei mir seit Tagen rauf und runter läuft.

Warum kann das „mein Blizzard“ nicht?

Ich habe im Anschluss noch lange über die Serie nachgedacht. Über die Charaktere, die Handlung, den Aufbau und den Umstand, dass man all das vollkommen einwandfrei verstehen konnte, ohne jemals (richtig) LoL gespielt oder gesehen zu haben.

Doch dann kam unweigerlich die Frage: Warum schaffen das andere nicht?

Mein erster Gedanke war: Warum kann League of Legends das, was Warcraft nicht hinkriegt? Warum ist Riot in der Lage, eine absolut fantastische Serie zu einem Spiel zu erschaffen, das in seiner Prämisse nicht einmal Story bräuchte? Wieso gelingt es einem Unternehmen, das im Grunde ein „Unsere Champions laufen in 3 Bahnen gegen eure Champions“-Spiel erschaffen hat, eine so verdammt durchdachte und gute Story in eine Serie zu gießen, während mein langjähriges Lieblings-Unternehmen es in den letzten Jahren nicht einmal hinkriegt, eine Geschichte im Spiel zu erzählen, der man als Neuling auch nur ansatzweise folgen kann.

Wer im Warcraft-Universum nicht sämtliche Quellen konsultiert – Bücher, Cinematics, Comics – der hat keine Chance, die Welt noch irgendwie zu verstehen.

Auch wenn man Arcane mit dem Warcraft-Film vergleicht, schneidet die Umsetzung von Blizzard einfach schlecht ab.

Versteht mich nicht falsch, ich mochte den Warcraft-Film für das, was er sein wollte.

Aber im direkten Vergleich mit Arcane ist das einfach ein schlechter Witz gewesen.

Der Warcraft-Film war “okay” – verliert aber gegen Arcane auf jeder Ebene.

Seit Jahren warte ich darauf, dass Blizzard etwas Vergleichbares auch für Warcraft, Diablo oder Overwatch erschafft. Eine Serie, in der genug Zeit ist, sich auf Details zu konzentrieren, sich in die einzelnen Charaktere zu verlieben und dabei auch noch eine zusammenhängende, grandiose Geschichte zu erzählen.

Arcane ist wohl das Beste, was ich auf Netflix bisher zu sehen bekommen habe. Ich bin verdammt froh, dass ich den ersten Akt sah und fiebere dem Rest der Folgen entgegen. Ich will wissen, wie es weitergeht, will mehr zu den Charakteren und der Welt erfahren.

Warum hat League of Legends „mal eben“ eine der besten Serien aus dem Ärmel geschüttelt, während World of Warcraft nur einen “okayen” Film schaffte, der keine Seite so richtig glücklich gemacht hat?

Ich hoffe, dass mehr große Spiele-Entwickler den Schritt wagen, eine hochqualitative Serie zu erschaffen. Denn bei Arcane hat mich das sogar fast dazu verleitet, League of Legends tatsächlich nochmal spielen zu wollen, um alle Charaktere kennenzulernen. Das Interesse für das Universum ist geweckt. Das Potenzial, mit solchen Serien neue Spieler zu gewinnen, ist riesig – ganz abgesehen von dem, was so eine Serie sonst noch an Einnahmen generieren kann.

Ich will mehr davon. Vor allem von Arcane. Aber vielleicht nehmen sich andere ja ein Beispiel daran, wie man richtig starke Videospiel-Serien erschafft, die noch für Jahre im Gedächtnis bleiben.