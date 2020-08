Die Band K/DA in League of Legends trat 2018 bei den World mit einem Song auf. Dieser sollte eigentlich dazu dienen, Skins zu verkaufen, wurde jedoch zu einem viralen Hit. Nun bekommt die Band einen neuen Song und wohl auch ein neues Mitglied.

Wer ist K/DA? Bei K/DA handelt es sich um eine K-Pop-Gruppe, die Riot Games 2018 ins Leben gerufen hat. Ihre Mitglieder bestehen aus 4 spielbaren Helden, die von echten Sängerinnen und Rapperinnen gesungen wurden:

Ahri – Gesungen von der Südkoreanerin Miyeon, die Mitglied der K-Pop-Gruppe (G)I-dle ist.

Akali – Gesungen von Soyeon, ebenfalls in (G)I-dle.

Evelynn – Gesungen von Madison Beer, einer US-amerikanischen Sängerin.

Kai’Sa – Gesungen von Jaira Burns, ebenfall aus den USA.

Eigentlich war die ganze Band vor allem eine Promo-Aktion, um eine Reihe von besonderen Skins in der League of Legends zu bewerben. Es war aber von Beginn an „groß gedacht“ und mit viel Aufwand verbunden.

Das dazugehörige Video ging viral und erreichte mittlerweile mehr als 360 Millionen Aufrufe. Nun jedoch kehrt die Band zurück und bekommt anscheinend sogar ein weiteres Mitglied.

Neuer Song „The Baddest“ und weitere Überraschungen

Was passiert derzeit bei K/DA? Über den offiziellen Twitter-Account zur Band wurde bereits ein Teaser zum kommenden Song „The Baddest“ geteilt. Die Premiere davon soll heute, am 27. August, stattfinden.

Interessanterweise soll es sich bei dem Song um eine „Pre-Release-Single“ handeln. Es wäre also möglich, dass bei den Worlds 2020 weitere Songs oder sogar ein ganzes Album vorgestellt werden.

Einen weiteren Hinweis darauf teilte der Twitter-Nutzer Daniel Ahmad, der ein Bild zur Partnerschaft zwischen der Universal Music Group und Riot Games geteilt hat (via Twitter).

K/DA kehrt mit neuem Outfit zurück: Die Band wird für den neuen Song The Baddest zudem in einem neuen Outfit auftauchen.

Einige Spieler gehen deshalb davon aus, dass es auch wieder neue Skins zu den entsprechenden Champions geben wird.

Riot Games hat neben K/DA auch die Hip-Hop-Gruppe True Damage ins Leben gerufen. Auch hier drehte sich Ende 2019 alles um neue Skins, die sogar in Zusammenarbeit mit Louis Vuitton entstanden.

So soll K/DA für ihren neuen Song aussehen.

Bekommt die Band ein 5. Mitglied?

Auf Twitter macht derzeit ein Bild die Runde, dass die 4 Mitglieder von K/DA zusammen mit dem bald kommenden Champion Seraphine zeigt. Bei diesem Bild handelt es sich offenbar um einen Leak, der jedoch für viel Aufmerksamkeit sorgt.

Zwar ist das Bild etwas verschwommen und das Logo entspricht nicht dem alten der Band, doch von der grundsätzlichen Aufmachung könnte es sich um ein Promo-Bild von Riot Games handeln.

Auf Twitter gibt es zudem einen Seraphine-Account, der von sich behauptet, ein Songwriter und Producer zu sein. Der Account entstand am 26. Juni 2020, richtig entdeckt wurde er aber erst im August.

Ob es sich um einen offiziellen Account von Riot Games handelt, wurde zwar nicht bestätigt, jedoch hat der Account einen Link zu Soundcloud geteilt, wo der bekannte Song von K/DA von Seraphine gecovert wird. Die Version ist deutlich ruhiger und weniger aufgedreht. Das finden viele Fans von K/DA sehr erfrischend.

Ob und wann Seraphine ein Mitglied von K/DA wird, werden wir vielleicht schon heute, am 27. August, herausfinden, wenn der neue Song erscheint. Neben Seraphine gibt es einen weiteren Champion, der bald erscheinen wird. Zu Samira gibt es jedoch bereits einen Leak, der Details über das Aussehen und den Release verrät.