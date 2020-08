In der League of Legends gibt es eine neue Leakerin, die offenbar präzise voraussagen kann, was in den nächsten Wochen in LoL passieren. Nun hat sie neue Informationen über Samira verraten, einen neuen Marksman-Champ, den Riot bereits angedeutet hat. So spricht sie über die Skills und das Aussehen des „weiblichen Rambos, aber in heiß.“

Bei LoL ist Riot Games gerade auf einem „Wir bringen neuen Champions“-Trip. Die Junglerin Lillia, ein Rehmädchen, und Yone, der tote Bruder Yasuos, wurden erst vor kurzem vorgestellt. Da mehren sich schon die Infos zu Champ Nr.151, Samira.

Was ist das für eine Leakerin? Es ist eine Brasilianerin namens „streamie“, die hatte zuletzt die Splash-Arts der beiden neuen Champs Lillia und Yone beschrieben, bevor sie erschienen sind.

streamie hat 161.000 Abonnenten auf YouTube: Irgendwie kommt sie an Informationen ran, die sie gar nicht haben dürfte. Angeblich ist sie mit jemandem bei Riot Games befreundet. Seltsam, aber ihre Informationen scheinen zu stimmen.

Ihre neuesten Funde wurden auf reddit aus dem Portugiesischen übersetzt und geteilt (via reddit).

Laut streamie habe sie den Skin und die Fertigkeiten von Samira gesehen: Das ist wohl der nächste neue Champ in der League of Legends. Riot Games hatte sie in einem Blogpost bereits angedeutet.

Angeblich hat die brasilianische YouTuberin gute Kontakte zu Riot Games. Quelle: YouTube

Wann ist der Release von Samira? Samira soll nicht sofort auf den LoL-Testserver PBE kommen, sondern in 2 Wochen, mit dem Patch 10.18, glaubt streamie.

Wie sieht Samira aus? Die Leakerin beschreibt Samira als „Rambo in weiblich, aber heiß“ mit einer Guerilla-Ausstrahlung. Sie sähe aus wie ein Mix aus diesem Screen und dem „Miss Fortune als Cowgirl“-Skin (Titelbild), aber mit weniger Kleidung.

So ähnlich. aber mit weniger Kleidung wird die neue Heldin beschrieben.

Es heißt, Samira trage ein Holster an den Beinen, um ihre Waffen zu halten: eine Pistole und einen Dolch. Sie wechselt zwischen den beiden Waffen, wenn sie angreift. Zudem nutze sie für den Ultimate ein Maschinengewehr.

Der neue Champ kommt vom LoL-Kontinent „Shurima“ so wie Nasus, Azir, Sivir oder Taliyah.

LoL stellt neuen Champ Yone vor – Fähigkeiten, Release-Datum, Skins

Leicht zu spielen, aber richtig cool

Das sind die Fertigkeiten des neuen LoL-Champs Samira: Die Leakerin sagt, Samira habe eine Fertigkeit, die Schaden abwehrt – ähnlich wie der W von Irelia.

Ihr Ultimate sei eine Kombination aus dem R von Katarina, dem R von Urgot und dem R von Nunu. Samira rennt los und ballert aus ihrem Maschinengewehr, dazu feuert sie mehrere Dolche ab. Es gebe eine Art „Style-Meter“, der misst wie viele Feinde sie trifft oder wie viele Champs sie tötet.

Der Ultimate ist wie eine Rose mit 5 Blättern gestaltet, wenn sie alle 5 gegnerischen Champions trifft, blüht die Rose auf.

Katarina ist ähnlich hart drauf in League of Legends.

Es heißt: Samira sei einfach zu spielen. Sie mache zwar eine große Show, wäre aber nicht kompliziert. Die Leakerin glaubt, Samira werde richtig beliebt, stark und eine Menge Skins erhalten.

Die Leakerin erwähnt zudem, sie habe auch Informationen zum nächsten Champ in LoL: Seraphine. Die Brasilianerin scheint ihre neue, zentrale Rolle als „das Orakel von LoL“ sichtbar zu genießen. Mal sehen, wie lange das gutgeht.

Die Beschreibung der Leakerin von Samira entspricht ziemlich genau den Informationen, die wir bereits offiziell in Andeutungen von Riot Games erhalten haben. Samira soll Champ 151 in LoL werden. Sie wird als Marksman angekündigt, der ziemlich stylish und tödlich sein soll:

Samira wird offenbar der nächste neue Champ in LoL – Klingt nach viel Action