LoL: 2 Videos zeigen, was den neuen Champion Lillia so stark macht

Seit einigen Tagen befindet sich der neue Champion Lillia in der League of Legends. Dort fiel der neue Jungler nicht durch besondere Stärken auf. Doch zwei Video-Clips zeigen was Lillia so richtig stark macht.

Das ist der neue Champion: Lillia, der 149. Champion in LoL, erschien am 22. Juli und ist halb Reh und halb Mädchen. Sie wird im Jungle gespielt und greift aus mittlerer Distanz an.

Dabei hat sie nicht besonders viel Leben und verursacht auch keinen hohen Burst-Schaden. Stattdessen setzen ihre Fähigkeiten darauf, Schaden über die Zeit verteilt zu verursachen und prozentual vom maximalen Leben des Gegners abzuziehen. Eine weitere Besonderheit ist, dass sie theoretisch das komplette gegnerische Team mit ihrer Ultimate einschläfern kann.

Nach ihrem Release gab es wenig Beschwerden darüber, dass Lillia zu stark sei. Im Gegenteil: Ihr derzeitige Siegesrate liegt lediglich bei 40% (via League of Graphs), was zwar für einen neuen Champion nicht ungewöhnlich ist, aber zumindest andeutet, dass sie nicht zu OP ins Spiel entlassen wurde.

Doch in dem kleinen Reh-Mädchen stecken große Talente, wie diese Videos zeigen.

Video 1 – Lillia ist ein Biest im Dschungel

Lillia gewinnt durch ihre Q-Fertigkeit an Lauftempo und das ermöglicht ihr nicht nur schnell unterwegs zu sein, sondern auch die Kreaturen im Jungle gut zu kiten.

Wie gut das geht, zeigt das Video vom YouTuber Phylaris. Er schafft es nicht nur, seine Seite des Jungles bereits bei Minute 3:17 ohne Hilfe erledigt zu haben, sondern zudem alle Heiltränke und eine Aufladung von Smite zu behalten.

Dazu nutzt er auch einen Trick um das Item „Hunter’s Talisman“, weswegen er so früh die Raptoren attackiert. Außerdem setzt er af Angriffsgeschwindigkeit, Fähigkeitsstärke und Rüstung in den Runen.

Video 2 – Lillia kann einen Teamfight drehen

Im zweiten Video entsteht gerade ein Teamkampf in der Mitte, während sich Lillia eigentlich in der Nähe der Top-Lane aufhält. Dieser Teamkampf läuft für ihre Verbündeten nicht gut und hätte in schweren Verlusten enden können.

Auf halben Wege runter in die Mid-Lane wirft Lillia ihren E – „Wirbelsaat“, um die Gegner mit ihrer passiven zu markieren. Diesen Wurf timt sie perfekt und trifft 4 Feinde.

Danach nutzt sie ihre Ultimate „Sanftes Schlaflied“, um Gegner einzuschläfern und damit den Teamkampf zu wenden. Statt 1 oder 2 Verbündete in der Mitte zu verlieren, besiegt das Team plötzlich 4 Feinde ohne Verlust.

Ist Lillia zu stark?

Die bisherigen Meinungen im reddit sind geteilt, was Lillia angeht. Einige sehen großes Potential in ihr, andere finden sie eher zu schwach. Diese beiden Clips zeigen jedoch, dass man eine Lillia nicht unterschätzen sollte.

Lillia ist zwar gerade erst erschienen, doch der nächste Champion steht schon in den Startlöchern. Wir von MeinMMO haben alles rund um Yone, seine Fähigkeiten und Skins für euch zusammengefasst.