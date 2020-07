Die League of Legends bekommt mit Lillia einen neuen Champion. Jetzt hat Riot Games endlich den Trailer zum neuen Hirschmädchen veröffentlicht. Man sieht das Aussehen und hört die Stimme der neuen Heldin.

Das ist der neue Champ: Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche um den neuen Champ in der League of Legends. Es soll eine „Junglerin“ sein, die aus der Mittel-Distanz angreift und auf Fähigkeiten im Bereich „Schlaf und Traum“ setzt.

Über ihr Äußeres war schon lange spekuliert worden. So sollte sie etwas von einem Kitz haben. Jetzt sind endlich die ersten offiziellen Bilder von „Lillia“ bekannt geworden.

Ein Teaser-Trailer von Riot Games zeigt die Stimme und das Aussehen von Lillia.

Der Trailer zeigt uns erstmals die neue Heldin.

Lillia: Halb Mädchen – Halb Reh

Das ist das Besondere an der Heldin: Wie man im Trailer sieht, ist die Heldin Lillia tatsächlich eine Art „Zentaurin.“ Der Oberkörper ist weiblich, der Unterkörper ist der eines Rehs. Exakt so war sie schon in geleakter Splash-Art dargestellt worden.

Lillia wird der 149. Champion in der League of Legends werden.

Man hört einen schottischen Akzent aus ihrer englischen Stimme heraus.

In dieser Einstellung sieht man den Unterkörper von Lillia. Er entspricht dem eines Rehs.

Offenbar wagt sich Lillia aus ihrer natürlichen Umgebung heraus, um den ihre bedrohte Heimat zu schützen.

Wann kommt die neue Heldin? Wie Riot Games verkündet, soll die neue Heldin zum nächsten Event ins Spiel kommen, zum „Spirit Blossom Festival.“ Die Heldin und das Event werden noch auf den Test-Server kommen, bevor es dann live geht.

In den letzten Tagen ging man davon aus, dass Lillia zum 22. Juli in die League of Legends kommt.

Lillia liebt Träume

Das sagt Riot zuur neuen Heldin: In einem Statement zur Seite Inven heißt es:

Lillia fühlt sich mit Träumen verbunden – tatsächlich liebt sie Träume. Aber das liegt nicht nur daran, weil es Träume sind, sondern es liegt daran, wofür diese Träume stehen: Eine große Welt voller Leute mit wunderschöne Magie in ihnen. Aber Menschen vergessen diese Magie. Sie schließen sie weg. Als Lillia das sah, wollte sie mehr tun, als nur ihren Mutterbaum zu bewahren – sie wollte den Menschen dabei helfen, die Magie in ihnen zu finden. David „Interlocutioner“ Slagle, Senior Narrative Writer

Die Heldin Neeko wird als eine Art Verwandte von Lillia gesehen.

Die Spekulationen und Leaks um die neue Heldin Lillia beschäftigen die Fans von League of Legends seit einigen Tagen. Wir haben in einem Artikel schon zusammengefasst, was wir über Lillia wissen, gerade was Release-Datum und ihre Fähigkeiten angeht:

Alles, was wir zum neuen LoL-Champ Lillia wissen – Fähigkeiten und Release