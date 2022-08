Ein bombastisches Video zu League of Legends hat mittlerweile 138 Millionen Aufrufe – Zeigt, wie riesig LoL ist

Riot Games und League of Legends haben in einem beeindruckenden Video zur Saison 2022 die Muskeln spielen lassen. Die beeindruckenden Viewerzahlen zeigen eindrucksvoll, wie groß das MOBA weltweit im Vergleich zu anderen Videospielen ist.

Was ist das für ein Video? Das Video von League of Legends trägt den Titel „The Call“ (deutsch: „Der Ruf“) und erschien im Januar als Cinematic zur Saison 2022. Das Video zeigt über 4 Minuten actionreiche Kämpfe in schöner Optik und setzt die bekannten Helden des MOBAs filmreif in Szene.

Wie sagt das Video über die Größe von LoL aus? Das Video hat gut acht Monate nach der Veröffentlichung die schwindelerregende Zahl von über 138 Millionen Aufrufen. Dazu kommen 790.000 „Gefällt mir“-Angaben und fast 32.000 Kommentare.

Alleine die Top-Comments auf YouTube haben um die 12.000 Likes. YouTube-Nutzer Bongo car erntete sogar über 26.000 Likes, in dem er schrieb: „Ich mag es, dass alle 4v5 spielen und Ornn einfach nur friedlich in der Topplane farmt und seinem Schmiede-Hobby nachgeht.“

Cinematic von LoL lässt die schüttelt die Konkurrenz ab

Wie ist es bei anderen großen Gaming-Titeln? Wir von MeinMMO haben uns ein wenig auf YouTube umgesehen und geschaut, welche Trailer von Video-Spielen ebenfalls millionenfach geklickt wurden. Der Vergleich zu LoL zeigt jedoch deutlich, dass wir von zwei unterschiedlichen Ebenen sprechen:

Folgende Gaming-Trailer stachen durch ihre Aufrufzahlen hervor:

Grand Theft Auto V Trailer: 83 Millionen Aufrufe (via YouTube)

83 Millionen Aufrufe (via YouTube) Marvels Spider-Man E3 Gameplay: 75,8 Millionen Aufrufe (via YouTube)

75,8 Millionen Aufrufe (via YouTube) Battlefield 1 Enthüllungstrailer: 69,9 Millionen Aufrufe (via YouTube)

69,9 Millionen Aufrufe (via YouTube) World of Warcraft: Warlords of Draenor Cinematic: 34,6 Millionen Aufrufe (via YouTube)

34,6 Millionen Aufrufe (via YouTube) Cyberpunk 2077 Gameplay Trailer: 33 Millionen Aufrufe (via YouTube)

33 Millionen Aufrufe (via YouTube) Call of Duty: Modern Warfare II – Gameplay Reveal Trailer: 29,9 Millionen Aufrufe (via YouTube)

League of Legends misst sich in unserem Vergleich der Klick-Zahlen mit Gaming-Riesen wie GTA V, WoW und CoD und ist trotzdem der einzige Titel in unserer Liste, der einen dreistelligen Millionenwert erreichte. Der Vorsprung zu unserem Platz 2 – GTA V – beträgt knapp 55 Millionen Klicks.

Sogar Game of Thrones ist chancenlos gegen LoL

Wie schlägt sich LoL im Vergleich mit anderen Medien? Die 138 Millionen Aufrufe von League of Legends würden auch in anderen Medien ein Ausrufezeichen setzen. So ist das Cinematic-Video beispielsweise näher an den Aufrufzahlen des „Marvel Avengers: Endgame-Trailers (152 Millionen Aufrufe via YouTube dran, als an GTA V.

Den Trailer zur 8 Staffel von der Erfolgsserie Game of Thrones (69,9 Millionen Aufrufe via YouTube) ließ das MOBA derweil locker hinter sich – das ist mit knapp 20 Millionen Klicks Vorsprung der meistgesehene Trailer des Fantasy-Epos.

Wie wirken die Aufrufzahlen des LoL-Cinematics auf euch? Kennt ihr ein Spiel, das nicht in unseren Vergleich einfloss und bezüglich der Klicks mit League of Legends mithalten kann? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Während League of Legends zeigt, wie groß das MOBA ist, arbeitet Riot bereits an einem MMORPG, das in der Welt von LoL spielen soll. Als jetzt der Twitch-Streamer Asmongold von dem kommenden Titel schwärmte, hat der Chef von Riot direkt seine Chance ergriffen:

Twitch-Streamer Asmongold schwärmt von neuem MMORPG von LoL – Sofort will der Chef von Riot mehr von ihm