Twitch-Streamer Asmongold schwärmt von neuem MMORPG von LoL – Sofort will der Chef von Riot mehr von ihm

Der Twitch-Streamer Asmongold (World of Warcraft) hat sich zum neuen MMORPG geäußert, das in der Welt von League of Legends spielen soll. Er glaubt, es hat das Potential richtig groß zu werden. Sofort ist der Chef von Riot Games, Marc „Tryndamere“ Merrill, an ihm dran und will noch mehr von ihm.

Das ist die Situation: Der Twitch-Streamer Asmongold hat auf ein Video reagiert: „The World of Riot’s MMO is Already Done“ (via youtube): Das Video dreht sich um das neue MMORPG, das Riot Games in der Welt von League of Legends ansiedeln will.

Im Video stellt YouTube Necrit die Welt „Runeterra“ vor, die Riot Games seit Jahren im MOBA League of Legends entwickelt. In dieser Welt soll das LoL-MMORPG spielen.

Necrit erklärt, dass sein Video sicher von Leuten gesehen wird, die keine Ahnung von League of Legends haben, aber MMOs lieben und denen die Haare langsam ausgehen.

Offenbar hatte Necrit damit gerechnet, dass Asmongold auf das Video reagieren wird, der sich leicht ertappt fühlt:

Asmongold setzt große Hoffnungen in das MMORPG zu LoL

Was sagt Asmongold zum neuen MMORPG von LoL? Wie Asmongold sagt, habe er noch nie so viele Aufforderungen erhalten, auf ein Video zu reagieren, wie auf die Vorstellung der Welt für das LoL-MMORPG.

Obwohl das Spiel noch in einer frühen Entwicklungsphase steckt, setzt Asmongold bereits jetzt große Hoffnungen in das MMORPG. Wie aus einem Video vom 13.08. hervorgeht (via youtube), sagt er über das neue Spiel:

Riot hat eine riesige, massive Fan-Base, sie haben offenbar eine verdammt-gigantische Welt … es ist eine riesige Firma, sie können Unsummen an Geld ausgeben. Asmongold

Außerdem habe Riot eine exzellente Bilanz, sie machten kein Pay2Win und hätten mit Spielen wie League of Legends oder VALORANT großen Erfolg. Zwar hasse jeder League of Legends, spiele es aber trotzdem.

Er sagte (via sportsskeeda):

Ich hoffe, dass es gut ist. Ich denke, das ist eine der Situationen, wo alles da ist, sie haben alles, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Asmongold

Asmongold führt aus, der Hype für das neue LoL-Spiel sei riesig, wenn man es mit der WoW-Erweiterung vergleicht:

Das Video von Riot Games habe seit 7 Monaten 138 Millionen Aufrufe erhalten (via youtube)

Das Video zur WoW-Erweiterung Dragonflight lediglich 2 Millionen

Riot-Gründer Tryndamere wittert seine Chance

Wie reagiert Riot Games? Der Boss und Gründer von Riot Games, Marc „Tryndamere“ Merrill erkannte hier offenbar sofort eine Chance, noch mehr MMORPG-Fans zu erreichen.

Er schrieb in einer offenen Nachricht auf Twitter:

Yo Asmongold – hab deine Reaktion auf das Video von Necrit über die Welt von Runeterra gesehen und gehört, dass du ARCANE nicht gesehen hast!?! Das macht mich traurig. Lass es mich wissen, wenn du es schaust – ich fände es toll, deine Gedanken dazu zu hören. Marc „Tryndamere“ Merrill

So vom Boss aufgefordert, sagte Asmongold: Okay! Jetzt muss ich es ja schauen.

Das steckt dahinter: Man kann hier sehen, wie Marc „Tryndamere“ Merrill Twitter einmal mehr nutzt, um das zu erreichen, was er will: Und im Moment will er wohl die Fühler in die MMORPG-Community ausstrecken.

Merrill, der selbst als Held in LoL verewigt ist, hatte schon Twitter genutzt, um selbst das Gerücht zu streuen, Riot Games plane ein MMORPG in der Welt von League of Legends.

Die Netflix-Serie „Arcane“ trug vor einigen Monaten dazu bei, die Welt von League of Legends noch weiter in den Mainstream zu rücken. Für Riot Games war das ein voller Erfolg.

Einen Monat nach Release ist klar: Arcane ist eine der besten Serien aller Zeiten