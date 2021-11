Arcane erzählt fantasievoll die Geschichte der Industrialisierung und eines Zweiklassensystems. In Piltover blüht die Ökonomie auf – durch Fortschritt und einer neu entdeckten Technologie. In der Unterstadt Zhaun jedoch lebt der vergessene Abschaum und das arbeitende Volk. Die Serie schaft es bildgewaltig eine spannende Geschichte rund um die LoL-Champions Vi und Jinx, aber auch viele andere Charaktere zu erzählen. Sie erscheint auf Netflix in 3 Akten mit je 3 Folgen. Die finalen Folgen gibt es am 20. November.