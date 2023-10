Die Netflix-Serie Arcane ist offiziell Kanon für League of Legends – das ändert sich jetzt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Hier auf MeinMMO geben wir euch einen kurzen Überblick zu allem, was ihr für den Anfang zu der umfangreichen Lore von League of Legends wissen müsst.

Ihr habt Arcane noch nicht geschaut, und möchtet einen guten Einstieg? Oder seid ihr bereits Fans der Serie, und wollt nun etwas tiefer in die Lore von League of Legends eintauchen?

Das wird sich beispielsweise bei dem Update des Charakters Skarner Anfang nächsten Jahres bemerkbar machen. Die Geschichte des Hextech-Champions soll an die Geschehnisse in Arcane angepasst werden.

Das Ziel sei, große Ereignisse und Geschichten, sowie die Essenz der Charaktere in allem wieder zu spiegeln, was Riot macht.

Diese Zersplitterung mache es für Fans schwieriger, komplett in die Geschichten einzutauchen, erklärt Laura Deyoung in einem Video auf dem offiziellen X-Account von Riot.

Was war bisher das Problem? Auch sonst wurden in der Vergangenheit häufiger widersprüchliche Inhalte eingeführt, die sich bis heute durch die Lore ziehen. Gerade die Launch-Trailer für neue Seasons, von denen man es wahrscheinlich erwarten würden, waren nicht immer im Einklang mit der restlichen Lore.

Spieler von League of Legends können nicht nur im Kampf Zeit mit ihren liebsten Champions verbringen. Denn das Spiel verfügt über umfangreiche Hintergrundgeschichten, in die Fans eintauchen können. Auch viele Nicht-Spieler erfreuten sich kürzlich an der Netflix-Serie Arcane . Diese spielt zwar im LoL-Universum, war aber von der restlichen Lore unabhängig. Das hat sich nun geändert.

