Der Chef von League of Legends sagt, er hat Episoden der 2. Staffel von Arcane gesehen und die sei „richtig gut“

Am 9. November 2023 wurde die zweite Staffel der Netflix-Serie Arcane angekündigt. Allzu viel ist über die Fortsetzung der Serie im Universum von LoL allerdings noch nicht bekannt. Außer, dass sie richtig gut sein soll, sagt zumindest der Chef.

Was sagt der Chef? Jeremy „Brightmoon“ Lee, der Executive Producer von League of Legends, durfte offenbar schon einen Blick auf Arcane werfen und schürt die Vorfreude. Laut ihm soll die kommende zweite Staffel “richtig gut” sein – wie man es erwarten würde.

„Es braucht Zeit, um mit unseren Partnern bei Fortiche die einzigartige Optik für Arcane zu entwickeln, aber es geht gut voran und ich glaube, es wird wirklich aufregend werden“, so der LoL-Chef.

Zur Erinnerung hier einmal den Launch-Trailer der ersten Staffel:

Yasuo, der Held des Tages?

Woher stammt die Information? Die Aussage stammt aus einem Interview, welches eine clevere Journalistin von PCGamesN bereits im Mai 2023 mit Jeremy „Brightmoon“ Lee führte.

In weiser Voraussicht hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits einige Fragen zur zweiten Staffel der Erfolgs-Serie gestellt. Allzu viel wollte der gute „Brightmoon“ allerdings nicht preisgeben.

So weicht er der Frage nach dem „Leak“ – beziehungsweise Meme – aus, in dem Yasuo aus dem Nichts erscheint, um die Super Mega Death Rocket von Jinx mit einer gekonnt platzierten Windwand abzuschmettern (via YouTube).

„Ich meine, das ist ein riesiger Spoiler“, so der LoL-Chef. „Die Windwand ist wirklich die mächtigste Fähigkeit im Spiel, also …“. Das kann natürlich alles und nichts heißen und so werden wir uns wohl noch ein Jahr gedulden müssen, um herauszufinden, ob der Schwertkämpfer tatsächlich seinen großen Auftritt in der zweiten Staffel von Arcane bekommen wird.

Gehört ihr zu denjenigen, die kaum abwarten können, zu erfahren, wie die Geschichte um Vi, Jinx und Co. weitergeht, haben wir hier eine Übersicht mit allen Informationen, die wir bis jetzt zur zweiten Staffel haben. Wir werden sie für euch aktualisieren, sobald mehr bekannt wird:

Arcane Staffel 2: Release, Story und Charaktere – Was wir bisher wissen