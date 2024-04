Im vergangenen Quartal hatte Take-Two übrigens einen Nettoumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar erzielt. Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Finanzergebnisse für das Jahr 2023 bekam CEO Strauss Zelnick eine Gesamtvergütung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar. Zum Teil waren die Boni daran geknüpft, dass Spieler möglichst viel Geld in Mikrotransaktionen investieren.

Zudem hatte Strauss Zelnick, seines Zeichens CEO von Take-Two, im vergangenen Monat erst erklärt, dass man in den kommenden Wochen zwar weitere Einsparungen vornehmen wolle, es aber keine Pläne für Entlassungen geben würde (via IGN ).

Was passiert bei Take-Two konkret? Am Dienstag, dem 16. April 2024, kündigten die Verantwortlichen des US-amerikanischen Publishers massive Einsparungsmaßnahmen an. Man möchte die „Pipeline rationalisieren“ und so Kosten einsparen.

