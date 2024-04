No Rest for the Wicked soll noch über 5 Jahre verbessert werden, Entwickler sagen: „Das ist unser Herr der Ringe“

Seit dem 18. April ist No Rest for the Wicked im Early Access auf Steam. Das Spiel ist das erste ARPG von den Machern der beliebten Ori-Reihe. Jetzt berichten die Entwickler von ihren Plänen und sagen: Sie sind noch lange nicht fertig.

No Rest for the Wicked legte einen ziemlich starken Start auf Steam hin: Etwa anderthalb Stunden nach Launch stürmte es die Charts auf Steam. In der Spitze hatte es über 35.000 Spieler gleichzeitig (via steamcharts).

Bei den Spielern scheinen insbesondere die Optik und das befriedigende Kampfsystem gut anzukommen. Ein Kritikpunkt ist jedoch die Performance. Für die Entwickler gibt es offenbar noch viel zu tun – aber das ist auch ihr Plan.

In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) schreibt Thomas Mahler, einer der Gründer des Entwicklerstudios, dass man nicht denken solle, mit der 1.0-Version sei No Rest for the Wicked fertig. Das Team habe Pläne für die nächsten 5–10 Jahre, was das ARPG betrifft.

Kein Ori-Nachfolger in nächster Zeit

Was sagen die Entwickler zu den Plänen? In seinem Beitrag schreibt Thomas Mahler, das Team sei „noch lange nicht fertig mit No Rest for the Wicked.“ Es gebe noch viel, was sie bereits aufgebaut haben, von dem noch niemand etwas wisse. Und das wollen sie „auf meisterhafte Weise liefern.“

Weiter schreibt Mahler:

Diese „Early Access“-Phase ist für uns wirklich nur der Anfang, und wir haben bereits Pläne für das, was nach 1.0 passiert. No Rest for the Wicked ist wie unser Herr der Ringe. Und um diese Analogie weiterzuverwenden, ist das, was wir bisher gemacht haben, vergleichbar mit einem „Test-Screening“ der ersten Teile. 1.0 wird unser „Die Gefährten“ sein. Und wie ihr alle wisst, gibt es danach noch viel zu tun. Um es klar zu sagen: Wir werden noch 5-10 Jahre an „No Rest for the Wicked“ arbeiten.

Die Absicht des Teams sei es, einen großen Beitrag zum ARPG-Genre zu leisten. Sie haben schon immer „hohe Ambitionen“ gehabt. In einem Kommentar unter dem Beitrag merkt Mahler mit einem lachenden Emote an, er hoffe, die Community verstehe jetzt, warum das Team in nächster Zeit kein Ori 3 machen werde (via X).

Ori ist ein Jump-and-Run von Moon Studios, in dem ihr einen kleinen Waldgeist namens Ori in einer Welt voller Abenteuer steuert. Bisher sind zwei Teile erschienen.

No Rest for the Wicked soll die Spieler lange beschäftigen

Was sagt die Community dazu? Ein Nutzer kommentiert auf X, er nehme an, dass es ähnlich wie bei Diablo 4 sei – „ein Langzeitspiel mit regelmäßigen Updates und neuen Inhalten oder Seasons“. Auf die Frage, ob sich die Spieler No Rest for the Wicked viele Jahre lang widmen können und es immer noch erfrischend finden, schreibt Thomas Mahler: „Ja, das ist der Plan.“

Ein anderer Nutzer merkt im Kommentar auf X an, das bedeute wohl, dass er dieses Spiel „für immer spielen kann.“ Man solle das Spiel weiter ausbauen, anstatt eine Fortsetzung zu machen. Er habe nichts gegen kostenpflichtige DLCs, „solange die Erweiterung genauso groß ist wie das Basisspiel.“ Auch das sei laut Thomas Mahler der Plan des Teams.

In den letzten Monaten und Jahren sind vielversprechende Titel für ARPG-Fans erschienen. No Rest for the Wicked setzt auf harte Boss-Kämpfe wie in Dark Souls oder Elden Ring. Seine Genre-Vertreter dahingegen eher auf das Einkloppen auf Monster-Horden.

Falls das Schnetzeln von Monstern euer Ding ist und ihr noch überlegt, welches Hack’n’Slay am ehesten etwas für euch ist, haben wir eine Auswahl für euch zusammengestellt. Lest hier, wann sich welches Spiel für euch lohnt: Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen?