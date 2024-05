Ein neues MMORPG auf Steam will mit PvP und Sandbox-Elementen überzeugen – jetzt könnt ihr es spielen

Auf Steam startete diese Woche ein neues MMORPG in den Early Access, das seinen Start bereits zweimal verschoben hat. Überzeugen will Abyss Online vor allem mit PvP und Sandbox-Elementen.

Um welches Spiel geht es hier? Abyss Online ist ein neues MMORPG auf Steam, das am 16. Mai 2024 in den Early Access startete. Bis dahin hatte das Spiel schon eine längere Reise hinter sich. Ursprünglich sollte es nämlich bereits im April in den Early Access starten. Damals wurde dann auf den 06. Mai verschoben, dann aber ebenfalls verlängert.

Den aktuellsten Trailer zum Spiel gab es vor 6 Monaten. Dieser zeigt euch Alpha-Gameplay:

Was verspricht Abyss Online? Laut Entwicklern soll Abyss Online ein „episches MMORPG“ in einer offenen Fantasy-Welt voller Magie sein. In der Open-World sollen euch verschiedene Biome, versteckte Schätze und alte Mysterien erwarten.

Die Wirtschaft der Spielwelt soll dabei von den Spielern durch Handel, Entscheidungen und ihr Bedürfnisse selbst beeinflusst und geformt werden. Außerdem will Abyss Online ein großes Mulitplayer-Erlebnis werden. Mit kooperativen Quests, Alianzen und PvP-Schlachten.

Betont wird von den Entwicklern auch das dynamische Kampfsystem, welches euch klassenlose Kämpfe, aber mit vielen verschiedenen Waffen und magischen Fähigkeiten bietet. Skills soll es hier von 1 bis 100 geben, wobei sich das nur auf PvE bezieht. Im PvP sollen also alle Spieler die gleiche Basis nutzen.

„Erwartet Chaos in jeder möglichen Form.“

Wie steht es um den Early Access? Zum Start der Early Access-Version gab es auf der Steam-Seite noch einen Beitrag der Entwickler, in welchem sie ein paar Worte an die zukünftigen Spieler richteten. „Erwartet Chaos in jeder möglichen Form. Tötet die Orcs und verwüstet Wildschweine, aber passt auf euch auf. Die Neuling-Zone vergibt nicht so viel am Anfang unseres Abenteuers“, schreiben sie in dem Beitrag.

Ebenfalls verrät euch der Beitrag einige Details über die Lore von Abyss Online. Unter anderem schreiben sie über die aktuelle Weltlage und das Zeitalter des Abyss. „Die Menschheit würde nicht einfach überleben; sie würde erblühen bei der Erinnerung an den antiken Rhythmus des Lebens, den die alte Welt flüstert", schreiben sie unter anderem.