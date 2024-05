Ein Überraschungshit auf Steam begeistert Shooter-Fans schon seit 2 Wochen

Gray Zone Warfare wurde mit nur einem Tag Pause zwischen Ankündigung und Release recht plötzlich auf Steam veröffentlicht. Erst waren die Fans skeptisch, doch nun zeigt sich: Das Spiel kommt gut an.

Was ist das für ein Spiel? Gray Zone Warfare ist ein taktischer Shooter, den man am ehesten als Mix aus DayZ (ohne Zombies) und Escape From Tarkov beschreiben könnte. Der Shooter setzt den Fokus klar auf Realismus und Taktik. In einer großen, offenen Welt wird im PvPvE gekämpft und gelootet.

Ganz nach dem Tarkov-Prinzip werdet ihr immer wieder auf die Karte geschickt, um verschiedene Missionen zu erledigen und danach wieder lebend abzuhauen.

Die Spielwelt ist eine Insel in Südostasien, die nach einem mysteriösen Ereignis unter Quarantäne gestellt wurde. Drei Militärfirmen erhielten den Auftrag, die Geheimnisse um das Ereignis zu lüften.

Das Konzept des Spiels fanden wohl viele Spieler interessant. Der Erfolg auf Steam ist dem Spiel bereits geglückt, wie die Zahlen zeigen.

Die Veröffentlichung von Gray Zone Warfare liegt jetzt zwei Wochen zurück, hier seht ihr nochmal den Trailer, der alle überrascht hat:

400.000 verkaufte Kopien in zwei Tagen

Wie lief der Start von Gray Zone Warfare? Gray Zone Warfare wurde überraschend veröffentlicht, nachdem Escape from Tarkov den größten Shitstorm in ihrer Geschichte erlebt hatte. Ein Ankündigungstrailer wurde gerade mal einen Tag vor der eigentlichen Veröffentlichung hochgeladen und trotzdem konnte das Spiel genug Hype erzeugen, um gut auf Steam zu starten.

Der Start des Spiels lief sehr gut. In den ersten zwei Tagen konnte das Spiel bereits 400.000 Einheiten verkaufen (via millenium.org). Auch mehr als zwei Wochen nach dem Start, spielen das Spiel zu Höchstzeiten laut SteamDB noch immer fast 20.000 Spieler zeitgleich, auch wenn die Spielerzahlen seit der Veröffentlichung fast stetig sinken.

Wie kommt das Spiel bei den Spielern an? Die Spieler sind etwas zwiegespalten. Durch die wohl zu frühe Veröffentlichung des Spiels fehlt es vielen Fans an Inhalten, auch wenn das, was bereits da ist, gut ankommt. Das Spiel ist nicht gut optimiert und viele Fans klagen über die Performance-Probleme.

GG schreibt auf Steam in seiner Rezension: „Für einen Early Access Titel kann man hier schon seinen Spaß haben. Die Grundlage steht solide da und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird.“

Señor L. Wo hält auf Steam dagegen: „Das Gameplay an sich macht richtig Laune. Allerdings ist die Performance auf Medium Settings selbst bei einer 3080 und 12900k echt schlecht. Die Performance MUSS besser werden. […]“

Was ist für die Zukunft geplant? Gray Zone Warfare befindet sich aktuell noch im frühen Early Access. Die Spieler erhalten auch die Möglichkeit, ihr Feedback an die Entwickler weiterzugeben und so an der Entwicklung des Spiels teilzuhaben. Für die Zukunft möchte man gleich an vielen Punkten arbeiten:

eine größere, vollständige Karte mit neuen Biomen und Orten

einem giftigen Epizentrum in der Mitte der Karte mit stärkeren Gegnern

verbesserte KI

Fraktionen und Fortschrittssysteme sowie Reputation

Überarbeitung des Questssystems und Haupt- sowie Nebenmissionen

Gray Zone Warfare steht noch am Anfang der Entwicklung. Wenn ihr euch aber für das Spiel interessiert und euch überlegt es zu kaufen, solltet ihr davor die Rezension des Shooter-Urgesteins Fabian Siegesmund anschauen: „Noch relativ scheiße, macht dafür erstaunlich viel Spaß“ – Deutscher Shooter-Experte zieht Fazit zu Gray Zone Warfare