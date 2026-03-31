Ein Shooter ist bekannt für Taktik und harte Kämpfe, setzt jetzt größeren Fokus auf PvE, Spielerzahlen explodieren auf Steam um 800 %

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3 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Shooter ist bekannt für Taktik und harte Kämpfe, setzt jetzt größeren Fokus auf PvE, Spielerzahlen explodieren auf Steam um 800 %

Das neueste Update von Gray Zone Warfare nimmt große Veränderungen am PvE-Bereich des Shooters vor und bringt damit tausende Spieler zurück.

Um welches Spiel geht es? Gray Zone Warfare ist eine Art Extraction-Shooter in einer persistenten Welt. Ihr habt eine richtige Basis, in der ihr rumlaufen, eurer Loadout verwalten und mit Händlern interagieren könnt.

Eure Basis ist dabei der Startpunkt für den eigentlichen Gameplay-Loop:

  • Von der Basis aus lasst ihr euch mit einem Little Bird zu Landezonen im Dschugel der fiktiven Insel „Lamang“ fliegen.
  • Anschließend streift ihr durch das Geäst und erfüllt eure Quests.
  • Unterwegs trefft ihr andere Spieler und NPC-Gegner, die immer stärker ausgerüstet sind, je tiefer ihr ins Innere des Dschungels rückt.
    • Spieler der gleichen Fraktion wie ihr sind freundlich, andere Fraktionen sind feindlich. Es gibt aber auch reine PvE-Server.
  • Habt ihr alles erledigt, fordert ihr erneut bei einer Landezone einen Helikopter an und fliegt zurück zur Basis.
  • Sterbt ihr, verliert ihr euren Loot. Durch die persistente Welt könnt ihr diesen aber selbst zurückholen.

Das Gameplay von Gray Zone Warfare ist allerdings auf Realismus ausgelegt. Ihr müsst etwa eure Wunden je nach Art der Verletzung mit speziellen medizinischen Items versorgen, Lebensmittel konsumieren oder darauf achten, stets die richtige Munition für eure Waffen mitzuführen. Außerdem verzichtet das Spiel auf helfende UI-Elemente wie ein Fadenkreuz, Hitmarker oder eine Magazinanzeige. Durch diesen Realismus kann ein Gefecht schnell tödlich enden, denn auch ein NPC kann euch mit einem präzisen Kopfschuss ausschalten. Deswegen sind Achtsamkeit und taktisches Vorgehen sehr wichtig.

Neuer Gameplay-Trailer für „Gray Zone Warfare“
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Umfangreiches Update bringt tausende Spieler zurück

Wieso explodieren gerade die Spielerzahlen auf Steam? In Gray Zone Warfare erscheint am 31. März 2026 das 0.4-Update. Käufer der Supporter-Edition konnten die neuen Inhalte und Änderungen bereits seit dem 27. März spielen – und sorgten so für eine Explosion der Spielerzahlen auf Steam.

Während vor dem 27. März im Durchschnitt nur 1.000-2.000 Spieler zeitgleich online waren, spielten den Shooter in den vergangenen Tagen bis zu 18.000 Steam-Nutzer. Das entspricht einer Steigerung von etwa 800 % (via SteamCharts).

Warum kann das Update so viele Spieler anlocken? Das 0.4-Update bringt den Shooter einen großen Schritt näher an den zukünftig anstehenden 1.0-Release des Spiels. Es gibt haufenweise Neuerungen und Änderungen an bestehenden Systemen, die das Spielerlebnis entweder stark verbessern oder so anpassen, dass sich ein Neueinstieg lohnt.

Hier ein paar der Highlights von 0.4:

  • 25+ neue Locations und neue Biome wie Sümpfe und verbrannte Wälder
  • 8 neue Waffen und über 380 neue Waffen-Teile
  • Ein Handbuch im Spiel, das auf über 110 Seiten nahezu alle Funktionen des Spiels behandelt.
  • Neuen Bereich in der Basis, um Neueinsteiger mit dem Spiel vertraut zu machen: inklusive eines Hindernisparkours, eines Sanitätszelts, eines Schießstandes sowie eines Tutorials
  • Verbesserungen beim Sound, den Animationen und den Visuals
  • Neugestaltung der NPC-Gegner: Es gibt jetzt 7 Fraktionen, die optisch voneinander unterschieden werden können und unterschiedliche Ausrüstung nutzen.
  • Über 350 neue Lore-Items wie Briefe, Magazine und Poster
  • Das KI-Verhalten wurde angepasst, um zu verhindern, dass Spieler durch NPCs mit unnatürlicher Präzision entdeckt und auf große Distanzen mit einem Schuss getötet werden.
  • Neue Bossgegner
  • Weitere Verbesserungen der Performance

Ein großer Teil des Updates verändert allerdings den PvE-Bereich des Spiels. Das Quest-System der Händler wurde etwa großflächig überarbeitet, um Spielern mehr Freiheit und Übersicht zu geben. Die Aufträge sind jetzt beispielsweise nicht mehr an eine Tageszeit gebunden und verfügbare Missionen werden nun auf eurer Map angezeigt. Außerdem sind Quests jetzt wiederholbar, können aber auch scheitern, wenn ihr im Einsatz das Zeitliche segnet. Gescheiterte Aufträge sind kurzzeitig nicht mehr verfügbar.

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Wer sollte sich Gray Zone Warfare jetzt anschauen? Falls ihr Spaß an Extraction-Shootern habt, könnte sich mit dem neuen Update ein Blick auf Gray Zone Warfare lohnen – besonders, wenn euch realistische Spiele gefallen und ihr PvE bevorzugt.

Der Gameplay-Loop von Gray Zone Warfare unterscheidet sich durch die persistente Welt zwar von anderen Spielen des Genres, aber grundlegende Ähnlichkeiten wie das Absolvieren von Aufträgen, das Looten, Leveln und mit dem Helikopter extrahieren sind jedoch vorhanden.

Falls ihr kein Fan von realistischem Gameplay seid, ist Gray Zone Warfare vielleicht nichts für euch. Solltet ihr aber noch auf der Suche nach Extraction-Shootern sein, die wenig Realismus, aber viel PvE bieten, werft gerne einen Blick auf die folgende Liste: 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen

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