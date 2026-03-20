Ein Shooter auf Steam macht den KI-Alptraum war, den viele gerade befürchten, fordert von mir mehr Skill als erwartet

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat mal wieder einen neuen Shooter auf Steam getestet: VOID/ BREAKER. Und dieser Shooter ist ein echter Geheimtipp.

VOID/BREAKER ist ein Roguelite-Shooter, in dem wir in einer mysteriösen endlosen Sequenz gefangen sind und in diesem digitalen Raum gegen KI-Maschinen um unsere Freiheit kämpfen.

Das Spielprinzip ist sehr von Spielen wie Hades inspiriert, aber als Shooter:

Ihr wählt eine Waffe und startet einen Run.

Bei jedem Run müsst ihr verschiedene Bereiche durchlaufen, in denen Gegner auf euch warten.

Beim Abschluss eines Bereiches bekommt ihr eine Auswahl an Belohnungen, die euren Build verbessern.

Nach einer Reihe von erfolgreich abgeschlossenen Bereiche folgt ein Kampf gegen einen mächtigen Bossgegner.

Sterbt ihr, ist der Run vorbei und ihr müsst von vorne anfangen. Die gesammelten Aufsätze des gescheiterten Runs gehen dabei verloren.

Außerhalb des Runs gibt es permanente Upgrades, auf die ihr mit jedem Run hinarbeitet, um irgendwann einen Run vollständig zu bewältigen.

Der Shooter spielt dabei bewusst mit eurer Power-Fantasy. Ihr werdet mit jedem Run und innerhalb eines Runs mit jedem Bereich immer stärker und stärker. Der Loot, den ihr nach jedem abgeschlossenen Bereich erhaltet, besteht beispielsweise aus verschiedenen „Aufsätzen“ für eure Waffen. Ihr verursacht dann etwa elementaren Schaden, verstärkt diesen oder erhaltet besondere Effekte und Abilitys. Stück für Stück baut ihr euch einen starken Build.

Eine große Besonderheit des Spiels ist die Zerstörung innerhalb der Bereiche. Ihr könnt explosive Fässer werfen und Gebäude zum Einsturz bringen. All das verursacht einen Betäubungseffekt bei euren Feinden, den ihr ebenfalls in eurem Build berücksichtigen und einplanen könnt.

Doch auch wenn ihr stärker werdet, werden die Räume nicht einfacher. Im Gegenteil, die Herausforderung nimmt stetig zu, die Gegner werden mehr und bekommen immer gefährlichere Angriffe.

Skills, die in Shootern oftmals nebensächlich sind

VOID/BREAKER wirkt zunächst sehr einfach. Die Gegner stellen keine große Herausforderung dar und kippen schnell aus den Latschen. Ein Selbstläufer ist der Shooter aber definitiv nicht und fordert mehr Skill, als ich anfangs gedacht habe.

Knifflig wurde es beim Spielen zum ersten Mal, als die Anzahl an Gegnern in einem Raum deutlich höher wurde. Ich musste ständig in Bewegung bleiben, gegnerischen Angriffen ausweichen und war gezwungen, Objekte auf Gegner zu schleudern, damit sie kurzzeitig betäubt sind.

Zwar verursachten die Gegner weiterhin nicht viel Schaden, aber da die Möglichkeiten, sich zu heilen, in Roguelites sehr eingeschränkt sind, durfte ich mich nicht treffen lassen.

Die Schwierigkeit des Spiels liegt aber vor allem in den Bosskämpfen. Plötzlich war ein Skill wichtig, den ich aus Hades, Windblown und Co. kenne, aber in PvP-Shootern selten anwenden muss:

Dodgen.

Im Bosskampf kommen gefährliche, flächendeckende Angriffe auf mich zu, denen ich unbedingt ausweichen muss. Während ich versuche, nicht zu sterben, nage ich langsam am Lebensbalken meines kolossalen Kontrahenten.

Während in Battlefield ein Slide und ein bisschen Bunnyhoppen reicht, damit die meisten Gegner mich kaum noch treffen, muss ich in VOID/BREAKER riesigen Laserstrahlen ausweichen. Und anders als etwa in Borderlands habe ich keinen Respawn, keinen direkten zweiten Versuch. Ich muss mich nach dem Scheitern wieder bis zum Bosskampf durchkämpfen.

Wie kommt das Spiel sonst so an? VOID/BREAKER ist seit August 2025 auf Steam und ist bei fast 2.300 Rezensionen zu 91 % positiv. Das Spiel hat somit eine eher kleine, aber überzeugte Spielerschaft und ist ein echter Geheimtipp.

Die Spieler auf Steam zeigen sich vor allem von dem Gesamtkonzept des Shooters überzeugt: ein schnelles und agiles Movement, Build-Crafting mit absurdem Potenzial, gelungenes Gunplay, eine zerstörbare Umgebung und Roguelite-Progression sowie herausfordende Kämpfe – das kommt einfach gut an.

Falls ihr bereits andere Shooter-Roguelites getestet habt, könnte euch VOID/BREAKER gefallen. Ich habe mich erst vor wenigen Monaten an Returnal versucht und dort ebenfalls eine tolle Zeit gehabt. Mehr dazu könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: Ich spiele aktuell einen Shooter, der so gut ist, dass ich für das neue Spiel des Studios eine PS5 kaufen will