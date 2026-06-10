Pokémon GO bringt bald ein neues Crypto-Monster, das schon jetzt zu den stärksten Angreifern überhaupt gehört

In Pokémon GO wurde ein neues Doppel-Event angekündigt. Und das bringt gleich mehrere neue Monster, wovon eines sogar richtig stark wird.

Was sind das für Events? Bei den Events handelt es sich um das Event „Flugtaxi“, das in der Zeit von Dienstag, dem 23. Juni 2026, um 10:00 Uhr bis Montag, dem 29. Juni 2026, um 20:00 Uhr läuft, sowie die Übernahme des Events durch Team GO Rocket. Dieser Teil findet in der Zeit von Donnerstag, dem 25. Juni 2026, um 0:00 Uhr bis Montag, dem 29. Juni 2026, um 20:00 Uhr statt.

Neben einigen Inhalten sowie neuen Monstern hat Giovanni auch wieder ein neues legendäres Pokémon im Gepäck. Und das wird richtig stark werden.

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Jetzt schon an der Spitze

Welches Monster hat Giovanni dabei? Im Event könnt ihr erstmals Reshiram in der Crypto-Variante erhalten. Während bereits die reguläre Form des Monsters zu den besten Angreifern in Pokémon GO zählt, wird die Crypto-Variante entsprechend noch stärker. Es ist davon auszugehen, dass dieses Reshiram sich in den Top 3 der besten Feuer-Angreifer platziert und nur von Mega-Lohgock und Mega-Glurak Y übertroffen wird.

Wenn ihr etwas Glück habt, dann erhaltet ihr das neue Reshiram sogar als Shiny.

Welche neuen Monster gibt es noch? Außerdem könnt ihr in dem Doppel-Event die folgenden Monster erstmals erhalten. Die Crypto-Monster findet ihr nur im Übernahme-Teil des Events bei Rocket-Rüpeln.

Crypto-Jurob*

Crypto-Hoothoot*

Crypto-eF-eM*

Crypto-Meikro*

Krawalloro

Krawalloro wird in insgesamt 4 verschiedenen Formen im Spiel erscheinen. Während die gelbgefiederte und die weißgefiederte Variante überall auf der Welt zu finden sind, wird die grüngefiederte Variante nur in der östlichen Hemisphäre und die blaugefiederte Variante nur in der westlichen Hemisphäre erscheinen.

Welche Inhalte gibt es noch? Neben den ganzen Monster-Debüts gibt es im Doppel-Event noch weitere Inhalte. Innerhalb des ersten Teils des Events sind das:

Hoothoot*, Meikro* und mit etwas Glück auch Krawalloro (weißgefiedert)* erscheinen in der Wildnis

Feldforschungen, bei denen ihr Habitak*, Hoothoot*, Meikro* Krawalloro* und Voltrel erhalten könnt

Wablu*, Staralili* und Skallyk* in 1-Sterne-Raids

Hisui-Washakwil*, Kranoviz* und Adebom* in 3-Sterne-Raids

In der Übernahme kommen außerdem die folgenden Inhalte hinzu:

Team GO Rocket erscheint häufiger in Ballons und PokéStops

Crypto-Monster können durch den Einsatz einer Lade-TM die Lade-Attacke Frustration verlernen

Monster aus Crypto-Raids haben eine größere Varianz bei den IV-Werten

Feldforschungen mit Sofort- und Lade-TMs sowie mysteriösen Teilen

Was steckt im GO-Pass? Natürlich wird es bei diesem Doppel-Event auch wieder einen GO-Pass geben, der wie gewohnt in einer kostenfreien und einer kostenpflichtigen Version verfügbar ist.

In beiden Varianten könnt ihr die folgenden Belohnungen erhalten:

einen Super-Rocket-Radar, den ihr benötigt, um Giovanni zu finden und das Reshiram zu erhalten

Begegnungen mit Tauboga*, Hoothoot*, Skallyk*, Meikro* und weiteren Monstern

mysteriöse Teile und Crypto-Scherben

die doppelte Menge an Fang-Bonbons als Bonus bis zum Ende des Events (ab Stufe 10)

mehr Sternenstaub für Siege gegen Mitglieder von Team GO Rocket bis zum Ende des Events (ab Stufe 20)

In der Deluxe-Version gibt es zusätzlich die folgenden Inhalte:

noch mehr Begegnungen mit Flug-Pokémon

einen weiteren Super-Rocket-Radar

weitere, bisher unbekannte Belohnungen

Freut ihr euch auf die neuen Monster? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bis zum Start des Events müsst ihr euch noch einige Tage gedulden. Doch auch bis dahin ist im Spiel einiges los. Aktuell läuft ein Event, bei dem ihr unter anderem ein seltenes Ponita ergattern könnt.