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Pokémon GO: Wähle deinen Pfad „Feenomenale Zeit“ – Alle Belohnungen & Boni

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO wähle deinen Pfad

Erneut gibt es eine Evergreen-Woche in Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, was euch diesmal erwartet.

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Vor einiger Zeit wurden die Evergreen-Wochen in Pokémon GO eingeführt. Dabei müsst ihr euch für einen Pfad entscheiden und erhaltet dafür unterschiedliche Belohnungen sowie einen Bonus bis zum Ende des Events. Die neue Evergreen-Woche trägt den Titel „Feenomenale Zeit“.

Sie startet am Dienstag, dem 28. Juli 2026, um 10:00 Uhr und läuft bis Montag, dem 3. August 2026, um 20:00 Uhr.

Die erste Aufgabe ist automatisch erfüllt und bringt euch 500 Sternenstaub sowie 5 Pokéballe. Danach müsst ihr euch für einen Pfad entscheiden. Dabei habt ihr entweder eine Forschung bis zum Ende der Evergreen-Woche oder könnt euch jeden Tag für einen anderen Bonus entscheiden.

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Wähle deinen Pfad: Erkunden (1/1)

AufgabeBelohnung
Erkunde 3 kmBegegnung mit Bähmon
Drehe 25 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Bähmon
Brüte 2 Eier ausBegegnung mit Bähmon
Folge 2 RoutenBegegnung mit Bähmon
Erkunde 3 kmBegegnung mit Bubungus
Drehe 25 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Bubungus
Brüte 2 Eier ausBegegnung mit Bubungus
Folge 2 RoutenBegegnung mit Bubungus

Stufenbelohnung: Neben 3 goldenen Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons, erhaltet ihr bei diesem Pfad außerdem die halbierte Distanz zum Ausbrüten von Eiern als Bonus.

Wähle deinen Pfad: Fangen (1/1)

AufgabeBelohnung
Erziele 15 gute WürfeBegegnung mit Bähmon
Erziele 15 Curveball-WürfeBegegnung mit Bähmon
Erziele 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Bähmon
Erziele 15 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Bähmon
Erziele 15 gute WürfeBegegnung mit Bubungus
Erziele 15 Curveball-WürfeBegegnung mit Bubungus
Erziele 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Bubungus
Erziele 15 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Bubungus

Stufenbelohnung: Als Bonus erhaltet ihr hier zusätzliche Bonbons beim Fangen von Monstern mit guten oder besseren Würfen. Zudem gibt es 3 goldene Himmihbeeren sowie 5 Sonderbonbons.

Wähle deinen Pfad: Kämpfen (1/1)

AufgabeBelohnung
Gewinne einen RaidBegegnung mit Bähmon
Gewinne 2 RaidsBegegnung mit Bähmon
Besiege 8 Rüpel von Team GO RocketBegegnung mit Bähmon
Benutze 10 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Bähmon
Gewinne einen RaidBegegnung mit Bubungus
Gewinne 2 RaidsBegegnung mit Bubungus
Besiege 8 Rüpel von Team GO RocketBegegnung mit Bubungus
Benutze 10 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Bubungus

Stufenbelohnung: Bei diesem Pfad schaltet ihr zusätzliche mysteriöse Komponenten frei, wenn ihr Rüpel von Team GO Rocket besiegt. Auch hier gibt es zusätzlich 5 Sonderbonbons sowie 3 goldene Himmihbeeren.

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Tägliche befristete Forschungen

Scopely testet die Evergreen-Wochen in 2 verschiedenen Modi. Wenn ihr nicht die oben genannten Forschungen habt, dann erhaltet ihr stattdessen tägliche befristete Forschungen, bei denen ihr jeden Tag einen neuen Pfad wählen könnt und dadurch täglich einen anderen Bonus erhaltet.

Ist das bei euch der Fall, dann habt ihr bei den jeweiligen befristeten Forschungen die gleichen Aufgaben wie bei den wöchentlichen Varianten. Als Bonus erwartet euch in diesem Fall dann:

  • Erkunden (Ausbrüten): halbierte Distanz zum Ausbrüten von Eiern
  • Erkunden (PokéStops): 5-fache Menge an Erfahrungspunkten für das Drehen von PokéStops
  • Fangen (Erfahrungspunkte): 1,5-fache Menge an Erfahrungspunkten für gute oder bessere Würfe
  • Fangen (Bonbons): zusätzliche Bonbons beim Fangen von Monstern mit guten oder besseren Würfen
  • Kämpfen (Raids): 5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte für abgeschlossene Raids
  • Kämpfen (Team GO Rocket): zusätzliche mysteriöse Komponenten beim Besiegen von Rüpeln von Team GO Rocket

Was haltet ihr von der Evergreen-Woche? Welche Variante habt ihr bei euch aktiv? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im kommenden Monat auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.

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