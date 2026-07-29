Eine Menge Spieler von GTA Online sind nun stolze Besitzer eines Casinos … in dem sie nicht spielen dürfen

In GTA Online sind Spielern wenig Grenzen gesetzt. Doch eine Menge von ihnen hat nun ein Verbot erhalten, das ihnen nicht nur fiktives Glücksspiel wegnimmt, sondern auch eine coole Belohnung.

Von welchem Verbot ist die Rede? Nachdem es aufgrund von lokalen Gesetzen bereits Spieler in beispielsweise Griechenland oder Südkorea erwischt hat, gehören nun auch australische Spieler zu denjenigen, die zwar ein Casino in GTA Online besuchen und besitzen, aber es nicht komplett nutzen können.

Seit dem 28. Juli 2026 können Spieler aus Australien nichts mehr in dem Diamond Casino aus GTA Online tun. Während noch kein genauer Grund genannt wurde, bringen es viele mit lokalen Vorschriften zur Online-Sicherheit und Altersregulierungen in Verbindung, wie auch DarkViper auf X spekuliert: „Es ist möglich, dass diese Sperrung eine vorbeugende Maßnahme ist und dass sie ein System zur Altersüberprüfung einführen werden, das ausreicht, um Erwachsenen zu einem späteren Zeitpunkt wieder Zugang zu gewähren – die Zeit wird es zeigen.“

Das ist jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Die australische Regierung will jedoch Maßnahmen ergreifen, um schutzbedürftige Australier, vor allem Kinder und Jugendliche, vor den Gefahren von Online-Glücksspiel zu schützen (Quelle: infrastructure.gov.au).

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Spieler sind frustriert, doch nicht nur wegen eingerostetem Glücksrad

Wofür sorgt das Verbot außerdem? Mitsamt dem Verbot von Glücksspiel fällt dementsprechend auch die Nutzung des Glücksrades weg, mit dem Spieler verschiedene Gewinne erzielen konnten.

Einer dieser Gewinne beinhaltet ein Fahrzeug, den „Lost Slamvan“, der den Spielern nur durch das Drehen dieses Rades zur Verfügung stand und daher einer der seltensten Wagen im Spiel ist. Anders kann man ihn bisher nicht erhalten.

Was sagt die Community dazu? Die Community freut sich nicht über diese Entscheidung. Und das liegt weniger an dem Verbot in GTA, sondern viel mehr daran, dass solche Verbote in einer fiktiven Welt eines Videospiels problematisch sind, aber in der realen Welt nicht genug angegangen werden.

„Ich finde es ziemlich ironisch, dass es dieses Verbot in meinem Land ebenfalls gibt (und zwar schon seit Jahren), ich aber auf dem Weg zur Arbeit an riesigen Werbetafeln vorbeikomme, die im örtlichen Einkaufszentrum zum Besuch von Casinos einladen“, schreibt HorrorTranslator auf Reddit. Und auch Schmlif113 findet: „Es ist schon verrückt, dass man über Sportwetten-Apps seine gesamten Ersparnisse über sein echtes Handy setzen darf, aber in einem Spiel ab 18 Jahren nicht mit fiktiver Währung spielen kann.“

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar. Die Sprechzeiten: montags bis donnerstags 10 Uhr bis 22 Uhr und freitags bis sonntags 10 Uhr bis 18 Uhr an 363 Tagen im Jahr (ausgenommen der 24.12. und der 31.12.).

Wie steht ihr dazu? Empfindet ihr dieses Verbot als richtig? Oder eher unfair gegenüber den bestimmten Spielern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wer Casinos in GTA Online eher langweilig findet und sich lieber auf schicke Kunstwerke spezialisieren will, kann in dem neusten Heist genau diese … „akquirieren“. Auch MeinMMO-Redakteurin Caro hatte Bock, aber ein Problem hielt sie auf: Nach 8 Jahren stürze ich mich zurück in GTA Online um festzustellen: Ich bin zu arm für den schicken, neuen Heist