HandOfBlood lässt 30 Twitch-Streamer in LoL gegeneinander antreten, versetzt uns ins Jahr 2014

Am 29.07. startet in League of Legends der neue Classic-Modus, der den Spielern eine klassischere Erfahrung und die damit einhergehende Nostalgie zurückbringen soll. Das feiert Twitch-Streamer HandOfBlood auch mit seinem LoL-Team und veranstaltet ein Turnier mit einigen Influencern.

Was ist das für ein Turnier? Das E-Sport-Team von HandOfBlood hat die League of Legends Championship Spandau (LCS) angekündigt (via x.com). Das wird ein spezielles Turnier in LoL Classic sein, dem neuen Modus, der am 29.07. erscheint.

Moderiert werden soll das Event von HandOfBlood selbst und seinem guten Kumpel und Twitch-Streamer Maxim. Beide haben eine bekannte LoL-Vergangenheit und waren bei Summoner’s Inn, einem Portal für League of Legends, das Content zur Szene, eigene Shows und News zum Spiel lieferte. Das Projekt startete 2014, wurde 2023 aber beendet.

Zusammen mit dem neuen Uralt-Modus könnte das Event für viele Fans ein Nostalgie-Trip sein.

Das Turnier findet eine Woche nach dem Release statt, vom 5. bis 7. August. Als Preis winken 25.000 €. Am Turnier sollen 6 Teams teilnehmen, in denen sich 30 Creator wiederfinden. Einige davon gab man bereits bekannt.

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Ein paar Creator sind schon bekannt

Wer ist bisher dabei? Im Zuge der Ankündigung gab man auch direkt ein paar Influencer bekannt, die am Turnier teilnehmen werden. Darunter sind:

Trymacs

NoWay

TwoStone

Niklas-Wilson

Tolkin

Krokoboss

Gamerbrother

Im Zuge dessen veröffentlichte man noch in einem als Witz gemeinten Post auf x.com das Team von HandOfBlood mit der Frage, wer der ADC in seinem Team sein soll. Der Fußballspieler Neymar hätte abgesagt. Ansonsten befinden sich bei ihm Faker auf der Midlane, Mark Forster auf der Toplane und der Käsiger Michael auf der Support-Rolle – eine wilde Zusammenstellung.

Bedenkt man, dass HandOfBlood gerne mal berühmten Besuch bekommt, klingt zumindest Mark Forster nicht ganz unmöglich. Glaubt man der anderen Seite im Post, sind auch noch Kevin Westphal und Sasha Hellinger vertreten. Ob das aber schon ein echtes Team ist, ist unklar.

Was haltet ihr von der League of Legends Championship Spandau? Schaut ihr euch das Turnier an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Obwohl er für Gaming bekannt ist, kommt HandOfBlood nicht zur diesjährigen gamescom: HandOfBlood kommt 2026 nicht zur gamescom, der Grund trifft auf viel Zustimmung: „War mal eine echte Games-Messe“