HandOfBlood lädt Klaas auf Twitch ein, hat ihm damals ein Format geklaut

Der Streamer Maximilian HandOfBlood Knabe hatte den deutschen Moderator und Entertainer Klaas Heufer-Umlauf auf Twitch zu Gast. Im Stream erzählt der deutsche Moderator viel von seiner anfänglichen Berufszeit. HandOfBlood erinnert sich zudem daran, dass ein YouTube-Video von ihm inspiriert wurde.

Welches Format hat HandOfBlood geklaut? Klaas Heufer-Umlauf hat schon einiges in seiner Zeit als Moderator geschafft und vor allem mit seinem Kollegen Joko Winterscheidt witzige Formate erschaffen. Eins dieser Formate war eine Art Interview, in dem Rentner fachspezifische Fragen gestellt wurden.

Im Jahr 2005 beziehungsweise 2006 standen die Releases der Konsolen Xbox 360 und PlayStation 3 an. Ein Thema, mit dem sich wohl die wenigsten Rentner auseinandergesetzt haben. Deswegen gab Klaas mit seinen Kollegen die Antworten an die Befragten einfach vor.

So sah es so aus, als würden sich die Rentner perfekt damit auskennen, und der komödiantische Effekt kam durch die Nennung Gaming-spezifischer Fachbegriffe.

Das Format hatte in der Vergangenheit HandOfBlood und einen seiner Kommilitonen inspiriert, etwas ganz Ähnliches als YouTube-Video zu machen.

Video starten HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Autoplay

Rentner am Farmen und Ragequitten

Wie hat HandOfBlood das Format umgesetzt? Das Format setzte HandOfBlood in einem eigenen Video im Jahr 2014 um. Er ging auf die Straße, um Rentner zu dem Spiel League of Legends zu interviewen. Damals war LoL eines der Hauptthemen, die der Content Creator auf seinem Kanal behandelte.

Auch HandOfBlood gab seinen Interview-Partnern die Antworten vor, die sie von einem Zettel ablasen, und brachte die Rentner so dazu, Begriffe wie farmen , ragequitten oder Burst zu sagen. Zudem gab HandOfBlood ihnen ausgedachte Namen und Gamertags.

HandOfBlood bezeichnet das in seinem Twitch-Streamen als seinen Durchbruch damals (Quelle: Twitch ab 01:03:17).

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Im Twitch-Stream schauten sich HandOfBlood und Klaas das Video an und der deutsche Moderator schien sehr begeistert von der Version des Streamers.

HandOfBlood ist dafür bekannt, immer wieder außergewöhnliche Gäste in seinen Twitch-Streams zu haben. Auch der deutsche Regisseur und Schauspieler Michael Bully Herbig war bei dem Streamer zu Besuch: Held eurer Kindheit feiert Twitch-Premiere bei HandOfBlood, wird in den ersten 3 Minuten direkt beleidigt