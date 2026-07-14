WoW Classic macht Schule: Noch im Juli bekommt auch League of Legends klassischen Neustart

Die Verantwortlichen bei Riot haben mit League of Legends Classic eine neue, nostalgische Variante für ihren MOBA-Dauerbrenner angekündigt. Das Prinzip erinnert an WoW Classic. Der Start steht bereits diesen Juli an.

Was ist League of Legends Classic? Die klassische Variante von League of Legends nutzt Saison 3 aus dem Jahr 2013 als Ausgangslage, um euch im LoL-Kosmos eine nostalgische, aber im Detail angepasste Spielerfahrung zu bieten. Konkret erwarten euch

die 40 originalen Champions plus 20 weitere aus den Jahren 2009 bis 2013 (mit ihren ursprünglichen Fähigkeitensets)

eine detailgetreue Rekonstruktion der damaligen Karte „Kluft der Beschwörer“

die Modi „PvP-Warteschlange mit abwechselnder Wahl“, „kooperatives Spiel“ sowie „freie Spiele“

das Comeback klassischer Gegenstände sowie eine Auswahl an Runen und Meisterschaften

gezielte Verbesserungen für Technik (Beleuchtung, Texturen, Schatten), Champion-Modelle und Sound

das Community-Abstimmungssystem „Der Rat“, über den ihr Einfluss auf zukünftige Entwicklungsentscheidungen haben sollt

saisonale Classic-Pässe mit kostenlosen und kostenpflichtigen Fortschrittspfaden sowie die Beschwörerreise von Salz bis Legende

Hier einige offizielle Screenshots aus LoL Classic:

Wann kommt League Classic? Der Release ist bereits für den 29. Juli 2026 geplant. Dann fällt mit Patch 26.15 der Startschuss für die dritte Saison des Jahres.

Laut den Entwicklern soll sich League Classic deutlich langsamer spielen als die moderne Version, mit Champions, die klar definierte Stärken sowie Schwächen haben. Executive Producer Paul Bellezza verspricht für die Classic-Version in der offiziellen Pressemitteilung:

League Classic ist für uns eine persönliche Angelegenheit. Ihr habt jahrelang danach gefragt, und ehrlich gesagt haben auch viele von uns bei Riot dieses Gefühl aus den Anfängen von League vermisst. Da steckt echte Nostalgie dahinter. Wir wollen aber keine Eins-zu-eins-Nachbildung der alten Zeiten. Wir möchten, dass League Classic diese Sehnsucht stillt und gleichzeitig etwas Neues bietet. Im Kern geht es darum, die Wurzeln von League zu würdigen. Egal, ob ihr von Anfang an dabei wart oder nach Jahren der Abwesenheit zurückkehrt – wir möchten, dass ihr euch hier wie zu Hause fühlt.

Hier der Trailer zur zweiten Saison von League of Legends im Jahr 2026:

Video starten Der Trailer zu Season 2 in League of Legends zeigt die neuen Pandemonium-Skins Autoplay

WoW Classic als das große Vorbild?!

An was erinnert League Classic? Vieles an dieser Ankündigung erinnert uns stark an WoW Classic. Beispielsweise, dass die Entwickler einen bestimmten Patch-Stand aus der Vergangenheit als Fundament nehmen, den aber nicht eins zu eins veröffentlichen, sondern sinnvolle Anpassungen vornehmen.

Auch das Ziel der Entwickler klingt ähnlich: Rückkehrer und Veteranen sollen ihre Sehnsucht nach der alten Spielerfahrung gestillt bekommen und sich wie zu Hause fühlen. Dass sich die beiden Communitys lange ihre jeweilige Classic-Version gewünscht haben, ist die Kirsche auf der „Das kommt mir bekannt vor“-Sahne.

Für WoW war die Classic-Variante 2019 so etwas wie die Initialzündung, um den Negativtrend des MMORPGs zu stoppen und auf eine neue Erfolgsspur abzubiegen. Heute hat WoW so viele verschiedene Varianten wie nie und steuert auf eine spannende BlizzCon 2026 zu.

Auf YouTube haben die Entwickler parallel zur Ankündigung ein Erklärbär-Video für Classic und mehr rausgehauen:

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Ob Riot Games auch in dieser Hinsicht etwas Vergleichbares plant? In 7 Jahren blicken wir vielleicht auf League of Legends Classic zurück und müssen nickend anerkennen, was aus dem MOBA geworden ist. Haltet ihr dieses Gedankenspiel für möglich? Und freut ihr euch auf die neue Classic-Version von LoL? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Unser LoL-Experte Niko hat bereits eine Meinung dazu: LoL Classic ist eine richtig gute Idee, aber nicht, weil es den Spielern Spaß machen wird