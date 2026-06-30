LoL Classic wird der Beweis, dass früher eben nicht alles besser war

Riot hat endlich das angekündigt, was sich viele Fans wünschen: League of Legends Classic. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes freut sich über die Ankündigung, aber nicht unbedingt, weil es unglaublich viel Spaß machen wird.

Was ist LoL Classic? Vor ein paar Tagen hat Riot mit einem kurzen Video auf YouTube LoL Classic angekündigt. Bis auf ein Logo gibt es im Video nicht viele Informationen, aber bekannte Dataminer wie SkinSpotlights (x.com) sollen bereits herausgefunden haben, was es für Content geben wird:

60 Champions

gesondertes Account-Level (1 bis 30)

Eigener Shop und Battle Pass

Runen, Runen-Seiten und Masterys

Konkrete Infos zum Modus soll es am 11. Juli 2026, dem Finale der MSI, geben.

Es klingt wie der Modus, den sich viele Spieler seit Jahren wünschen, und auch ich bin von der Ankündigung ziemlich begeistert – aber nicht, weil es ziemlich gut sein wird.

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Historisch und spielerisch eine gute Idee

Ähnlich wie WoW Classic könnte League vielen Veteranen des MOBAs einen Nostalgietrip bieten. Das ist allein schon aus historischer Sicht eine gute Idee, da man sonst in Online-Games keine Möglichkeit hat, uralte Patches zu zocken. Und mit seiner fast 17 Jahre alten Historie hat Riot auch einen großen Fundus an Patches.

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Modus ein Erfolg wird. Nicht etwa, weil er viel Spaß machen wird, da würde ich sogar vom Gegenteil sprechen, sondern als Rückblick im Vergleich zu heute.

Wie in jedem Spiel hört man in LoL regelmäßig, dass Champion x oder Item y überpowert sind und man sie aus dem Spiel entfernen sollte. Wenn man sich aber die Historie anschaut, dann sieht man erst, wie unfair manche Champions in der Vergangenheit wirklich waren.

League Classic gibt jüngeren Spielern endlich die Möglichkeit, von einem wirklich unfairen Champion fertiggemacht zu werden. Viele Veteranen werden wohl noch Albträume von Kassadin haben. Auch die Progression war nicht so angenehm wie heutzutage, man bedenke allein die Runen, die man kaufen musste.

Genau dies könnte Riot aber helfen, dass die Spieler die Entwicklung von League of Legends besser sehen und wertschätzen. So sehr man Riot für viele Dinge kritisieren kann: LoL hat sich spielerisch echt gut entwickelt und so kaputt wie damals wird das Spiel wohl nie wieder sein. Früher war eben nicht alles besser, und am besten zeigt man es, wenn die Spieler es selbst erleben.

Was haltet ihr von League of Legends Classic? Habt ihr Bock darauf oder wollt ihr euch nicht mehr der chaotischen Kluft von damals stellen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. 2019 brachte Riot einen der kontroversesten Champions aller Zeiten raus: Ein Champion war so unfair, dass er in fast jedem Match von Top-Spielern gebannt wurde