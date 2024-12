5 Champions in LoL, die so übermächtig stark waren, dass sie bis heute gefürchtet werden

League of Legends feierte 2024 seinen 15. Geburtstag. Innerhalb dieser Zeit veränderten sich das Spiel, die Champions und die Items regelmäßig und es kam zu Momenten, in denen einige Champions viel zu stark waren. 5 davon stellen wir euch in dieser Liste vor.

Was ist das für eine Liste? In 15 Jahren League of Legends gab es unzählige Metas und damit auch Champions, die ziemlich stark waren. Manche Releases oder Reworks sorgten dafür, dass einige Vertreter übermächtig stark waren. Das kann man sich heute weniger vorstellen, aber früher war LoL nicht immer so ausbalanciert, wie man es heute kennt.

Durch das Alter des Spiels ist es nicht immer einfach, Zahlen von früher einzusehen, weshalb für diese Liste je nach Eintrag unterschiedliche Quellen benutzt wurden. Die Champions haben keine besondere Rangordnung auf dieser Liste, da man Seasons und Patches der Stärke nach nur schwer vergleichen kann.

Schreibt uns eure Favoriten-Champions gerne in die Kommentare, falls sie auf dieser Liste fehlen sollte.

1. Aphelios

Ursprünglicher Release: 11.12.2019 | Rollen: ADC

Wann war er so stark? Aphelios erschien im Dezember 2019 und war von Anfang an ein Champion, vor denen sich die Spieler gefürchtet haben. Er hatte ein einzigartiges Konzept und war direkt zu Beginn unfassbar erfolgreich. In Südkorea wurde er von den Top-Spielern sogar statistisch in eigentlich jedem Spiel gebannt.

Was machte ihn so stark? Aphelios ist und war komplex und zu seinem Release hat das für einige Probleme gesorgt.

Durch seine mehreren Waffen war es schwer, ihn zu balancen, ohne ihn nutzlos zu machen

Seine Fähigkeiten und Kombos hatten eine unglaublich gute Synergie mit On-Hit-Effekten

Er konnte ziemlich einfach Gruppen von Gegner solo erledigen, durch die Kombo aus Flammenwerfer und Ultimate

Wohl der größte Punkt: Aphelios war so komplex, dass es viel Erfahrung benötigte, auch gegen ihn zu spielen

