LoL: Ein Champion war so unfair, dass er in fast jedem Match von Top-Spielern gebannt wurde

League of Legends hat regelmäßig Patches, in denen gewisse Champions ziemlich stark sind. Das ist die Natur eines MOBAs. Manchmal passiert es aber, dass Champions viel zu stark werden, stärker als beabsichtigt. Das passierte 2019 mit einem neuen Champion, der einfach unfair war.

Um wen geht es? Am 11. Dezember 2019, mit Patch 9.24, erschien der neue Champion Aphelios und dieser sorgte schon vorher für viel Gesprächsstoff. Sein Gesamtpaket ist etwas Besonderes, er hat sogar ein anderes Interface und skillt Stats statt Fähigkeiten.

Im Spiel hat er nämlich 5 Waffen, die er durchwechseln kann und die seiner Q-Fähigkeit und seiner Ultimate andere Nebeneffekte bieten. Wichtig bei Aphelios ist auch die Kombination der verschiedenen Waffen, durch die sich verschiedene Möglichkeiten ergeben.

Aphelios soll kompliziert sein und er soll bei hohem Risiko große Chancen bieten. Das Problem zu Release war aber, dass Aphelios viel zu stark war, gar unfair. In Südkorea hatte er einen Monat nach Release in Challenger, den Top-Spielern des Servers, eine Bann-Rate von 223 %.

Das heißt, jedes Match wurde er von beiden Teams gebannt. Über 200 % schafft er, weil Remakes als Bann zählen, aber nicht zu den gespielten Matches. Sprich, Aphelios war in Korea zu der Zeit statistisch gesehen jedes Match gebannt. Interessanterweise hatten Akali und Qiyana auch eine ziemlich hohe Bann-Rate.

Komplex für das Spiel und die Spieler

Was macht ihn so stark? Seine komplizierten Fähigkeiten sind nicht nur für die Spieler schwierig, sondern auch für das Balancing. Die Interaktionsmöglichkeiten sorgten für starke Synergien. Als das Item Deaths Dance in Patch 10.6 geändert wurde, entstand ungewollt eine starke Synergie mit Aphelios. Er konnte sich in wenigen Sekunden voll heilen, wodurch er auch alleine gegen Gruppen kämpfen konnte.

Man kann bei Aphelios nicht eine ganze Fähigkeit nerfen, man muss für gesunde Nerfs einzelne Waffen und Kombinationen ändern. Nerft man ihn allgemein, wird er zu schlecht und weniger gespielt.

Auch seine Ultimate war ein großes Problem. Er konnte damit ohne Probleme einen Mehrfachkill erzielen, weil sie in Kombination mit der Flammenwerfer-Waffe zu viel AOE-Schaden verursacht hat.

Der andere Grund ist seine Komplexität. Klar, um ihn vernünftig spielen zu können, muss man ihn verstehen, aber das gilt auch für die Gegenseite. Seine verschiedenen Waffen muss man für ein gutes Konter-Play begreifen. In einem wuseligen Teamkampf ist es schwer, den Überblick zu behalten. Das Problem hatten auch E-Sport-Kommentatoren zu der Zeit.

Wie stark er damals wirklich war, könnt ihr hier in einem YouTube-Video von Vandiril sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

An seinen vielen Nerfs in den ersten Patches merkt man aber auch, dass mit den Stats nicht alles perfekt war. Regelmäßig passte man Werte an, um ihn zu abzuschwächen (via League of Legends Wiki).

Beim ersten Hotfix, direkt zu seinem Release, wurden Synergien mit On-Hit-Effekten generft, da die anscheinend viel zu gut funktionierten.

Aphelios war das große Beispiel für ein Meme, mit dem er eigentlich nichts zu tun hat

Durch die hervorragende Performance von Aphelios wurde er quasi das Gesicht eines Memes innerhalb der LoL-Community. Es geht dabei um die 200 Jahre an Game-Design-Erfahrung. Ursprünglich stammt das Meme aus einer Diskussion um Wukong-Nerfs.

Dort antwortete RiotLutzburg einem Spieler auf X.com: Gut darin zu sein, eine bestimmte Figur in einem Videospiel zu spielen, ist wertvoll, aber ich denke, ich nehme die mehr als 200 Jahre an Erfahrung im professionellen Gamedesign (via YouTube)

Das wurde in der Community zum Meme, vor allem mit Aphelios. Wenn er viel zu stark performte, sprach man gerne von 200 Jahre Game-Design-Erfahrung .

Wie steht es aktuell um Aphelios? Schaut man sich seine Statistiken auf dem aktuellen Patch, 14.23 auf U.GG an, dann merkt man, wie wenig Einfluss er heute noch hat. Auf allen Rängen hat er eine Pick-Rate von 3,5 % und eine mäßige Win-Rate von 48,58 %. In höheren Elos ist das kaum besser. In Challenger hat er bei einer Pick-Rate von 3,9 % eine katastrophale Win-Rate von 43,84 %.

Demnach ist Aphelios heutzutage ein eher unscheinbarer ADC, der durch sein komplexes Kit eher für gute und erfahrene Spieler geeignet ist. Das Gegenteil davon ist Garen, der aktuell wieder die Midlane terrorisiert: LoL: Ein Champion dominiert seit 3 Patches schwache Spieler, dabei ist er auf der „falschen“ Position