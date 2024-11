LoL: Ein Champion dominiert seit 3 Patches schwache Spieler, dabei ist er auf der „falschen“ Position

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was haltet ihr von Garen? Findet ihr ihn zu stumpf oder habt ihr gar keine Probleme mit ihm? Schreibt es uns in die Kommentare. Auch das Gegenteil passiert in LoL. Es gibt komplexe Champions, die vor allem von Profis gespielt werden. Ein neuer Champion aus 2024 wurde deswegen geändert: LoL: Ein neuer Champion muss nach nicht mal 6 Monaten geändert werden, weil Profis einfach zu gut sind

Noch ist der Patch recht frisch, aber wenn man sich die letzten Patches anschaut, wird sich an Garens Erfolg wohl zunächst nichts ändern. Immerhin wird er nicht so oft gespielt wie andere Champions.

Sein allgemeines Kit wird von vielen Champions auf der Toplane gekontert, Midlaner, die das Match-Up nicht kennen, haben da größere Probleme. Vor allem, weil Spieler ihre Champions in den niedrigen Rängen oft nicht so gut können. Für Garen muss man nicht viel lernen. Man kann sich auf die Aspekte der Lane konzentrieren.

Was macht Garen so erfolgreich auf der Midlane? Garens Kit ist auf der Lane ziemlich gut im 1-gegen-1. Durch seine Passive kann er sich heilen, wenn er kurze Zeit keinen Schaden bekommt. Das ist gut gegen Champions auf der Midlane, die mit Fähigkeiten kontinuierlich versuchen, Schaden zu versuchen.

Wie erfolgreich ist Garen aktuell? Schaut man sich aktuell die Statistiken zu Garen auf U.GG an, dann sieht man, dass es ihm in Bronze und Silber ziemlich gut geht – und das vor allem auf der Midlane, die eher mit Magiern und AP-Champions assoziiert wird.

Garen ist ein Champion, der zur zweiten Kategorie gehört. Sein Kit ist super simpel und viel muss man da nicht verstehen. Außerdem hat er einige Tools, die ihm helfen, in der Laning-Phase zu bestehen. Selbst die Profis haben ihn dieses Jahr für sich entdeckt. Aktuell scheint er damit bei schwächeren Spielern in den unteren Rängen ziemlich erfolgreich zu sein. Sogar auf einer Lane, auf die er eigentlich nicht gehört.

Um welchen Champion geht es? Wenn ein Champion in LoL von vielen Spielern gehasst wird, dann hat das oft einen von zwei Gründen. Er ist zu komplex, dass Spieler die Fähigkeiten erst mal richtig verstehen müssen, oder der Champion ist so simpel, dass man sich aufregt, wenn man gegen ihn stirbt.

In League of Legends gibt es einige Champions, die von vielen Teilen der Community gehasst werden. Darunter sind oft simple Champions, mit denen Spieler unterer Ränge schwer klarkommen. Aktuell dominiert ein einfacher Champion eine Lane, auf der er eigentlich nicht gehört.

