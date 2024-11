Arcane hat 2 weitere LoL-Charaktere in der Serie versteckt – Habt ihr sie entdeckt?

Auch in der zweiten Staffel von Arcane verstecken sich Charaktere aus League of Legends in Form von Cameo-Auftritten.

Die zweite Staffel von Arcane ist auf Netflix gestartet. Obwohl bisher nur die ersten 3 Episoden veröffentlicht wurden, ist das Feedback überwältigend positiv und schon jetzt scheint klar zu sein, dass wir hier einen würdigen Abschluss der Serie zu sehen bekommen. Doch wie schon in der ersten Staffel wurden auch dieses Mal einige neue Anspielungen auf League of Legends und verschiedene Charaktere in der Serie versteckt.

Spoilerwarnung: Wenn ihr die ersten 3 Episoden von Staffel 2 noch nicht gesehen habt, gibt es nun leichte Spoiler dazu. Ihr wurdet gewarnt.

2 Charaktere aus League of Legends haben einen kurzen Auftritt

Welche beiden Charaktere wurden in die Serie geschmuggelt? Aufmerksame Zuschauer, die sich darüber hinaus noch mit League of Legends auskennen, haben zwei „neue“ Charaktere in der zweiten Staffel von Arcane finden können. Zum einen haben wir da den Yordle Teemo, zum anderen die kühle Magierin Janna.

Hier entdeckt ihr Teemo: Teemo taucht indirekt an mehreren Stellen und mit verschiedenen Anspielungen auf. Die auffälligste dürfte der Charakter Isha sein – ein Waisenmädchen, das sich an Jinx klammert. Fans des MOBA erkennen hier sofort den Helm, den sie trägt – denn es ist exakt die gleiche Machart, die auch Teemo in League of Legends verwendet.

Den Helm von Isha werden LoL-Fans sofort erkennen – denn Teemo trägt ihn. Oft ist es das letzte, was man sieht.

Teemo taucht etwas direkter auch schon in der ersten Staffel von Arcane auf – als Abbildung in einem Kinderbuch, das von Silcos Untergebenen gelesen wird, als dieser einen der Enforcer einschüchtern will.

Hier entdeckt ihr Janna: Die Windmagierin Janna wird deutlich aktiver erwähnt, denn sie ist Teil der Handlung von Episode 3. Die entsprechende Passage beginnt bei Minute 19:20 der Episode.

In den unterirdischen Tiefen von Zhaun hat sich Jinx daran gemacht, die verschiedenen Belüftungssysteme neu zu verbinden – als Teil eines neuen, fiesen Plans. Sie wird von Vi und Caitlyn gestellt. Der zentrale Knotenpunkt dieser Belüftungssysteme zeigt ein großes Abbild einer Magierin, die offenbar für viele ältere Bergarbeiter eine große Bedeutung hat.

Eine riesige Abbildung der Windmagierin Janna – eine Legende in Zhaun, die Bergarbeiter vor dem Ersticken rettete.

Jinx erklärt dazu:

Erinnerst du dich an die Gute-Nacht-Geschichten von dem Geist Janna, die Vander uns erzählt hat? Mit den armen Minenarbeitern, die unter der Erde kaum noch atmen konnten. Als ganz plötzlich ein mutiges Wind-Fräulein geschwind zu ihrer Rettung eilte. Hahaha. Schon krass, was für ‘nen Scheiß die Leute sich alles ausdenken, wenn man ihnen die Luft abschnürt.

Da Magie in der zweiten Staffel von Arcane eine immer größere Rolle einnimmt, ist es nur logisch, dass hier auch langsam einige Magier konkretere Erwähnung bekommen. Gerade die Machthaber von Noxus treten ebenfalls auf den Plan – in Form der schwarzen Rose.