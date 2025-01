Studio hinter Arcane produziert neues Video zu LoL, setzt die Geschichte einer Figur aus der Serie fort

Mit Arcane Staffel 2 endete die Geschichte von Jinx, Vi und Piltover, doch die Welt hat noch so einiges zu bieten und das Schicksal einiger Charaktere ist unbekannt. Die Geschichte einer Figur geht aber weiter und ausgerechnet ein Video zur neuen Season von LoL zeigt, wie.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel gibt es leichte Spoiler zu Arcane Staffel 2

Was ist das für ein neues Video? Auf dem offiziellen Kanal von League of Legends wurde das YouTube-Video Willkommen in Noxus veröffentlicht. Das ist das neue Cinematic-Video zur neuen Season von LoL 2025. Wie auch die Season selbst konzentriert sich das Video auf die Region Noxus.

Das Video ist aber nicht nur für LoL-Spieler spannend. Wenn man Fan von Arcane ist, sollte man sich das Video ebenfalls anschauen, denn Riot arbeitete mit Fortiche zusammen, dem Animationsstudio hinter Arcane, um das Video zu produzieren.

Doch das ist nicht alles. Im Arcane-Stil bekommen wir einen ersten Einblick auf die Region, die in der Serie nur im Hintergrund erwähnt wurde. Das besondere Highlight ist eine wichtige Figur aus Arcane, die im Video ihre Reise fortsetzt.

Das Video könnt ihr hier sehen:

Eine versteckte Schurkin aus Arcane ist zum ersten Mal zu sehen

Was sieht man in dem Video? Das Video zeigt diverse Aspekte, die mit der Region Noxus zu tun haben. Ambessa Medarda stammt aus der Region, die für brutale Kriegsführung bekannt ist.

In einem Teil des Videos sehen wir einen jungen Darius, der sich mit dem Trollkönig Trundle anlegt. Dabei sehen wir einen brutalen Kampf an einem Ort, der aussieht wie die Grenze zum Schneegebiet Freljord. Darius scheint sogar siegreich aus dem Kampf hervorzugehen.

Einen anderen Kampf fechten die Assassine Katarina und das Mitglied der Schwarzen Rose Elise aus. Man sieht sogar, wie sich Elise in ihre Spinnenform verwandelt.

Ein anderer Aspekt des Videos ist Mel Medarda, die am Ende von Arcane Staffel 2 auf dem Weg nach Noxus ist. In dem Video sieht man, wie sie mit ihrer Flotte ankommt und sich Ruinen und eine Landschaft anschaut. Auch ihre Kräfte sieht man wieder. Mel Medarda wird auch der nächste neue Champion in League of Legends.

Das große Highlight des Videos ist das Ende, in dem man zum ersten Mal einen Blick auf LeBlanc werfen kann, die in Arcane nur als Schatten zu sehen war. Sie unterhält sich mit Vladimir über Piltover und eine nahende Katastrophe. Außerdem sagt LeBlanc, dass sie jetzt mutigere Schritte einleiten müssen.

Das große Übel, das Runeterra bedroht

Was könnte das für weitere Fortsetzungen bedeuten? Nach Arcane wird es weitere Serien aus demselben Universum geben und die Region Noxus würde sich perfekt dafür eignen, da man Figuren und Geschichten aus der Region schon in Arcane erwähnt hat.

Das große Übel, von dem LeBlanc spricht, könnte Mordekaiser sein. Er war ein ehemaliger Kriegsfürst, der vor langer Zeit lebte. Durch nekromantische Fähigkeiten ist er quasi unsterblich und kann sich eine Armee aus Untoten erschaffen. Mordekaiser wurde aber verraten und seine Pläne fürs Erste vereitelt.

LeBlanc könnte sich auf seine Rückkehr vorbereiten wollen, weshalb sie auch die Macht von Mel an ihrer Seite haben will. Mordekaiser würde mit seiner Kraft nicht nur Noxus, sondern ganz Runeterra bedrohen. Ein anderer wichtiger Charakter aus Noxus wurde am Ende von Arcane schon angedeutet: Das Ende von Arcane auf Netflix deutet bereits an, mit welchem LoL-Bösewicht es weitergehen könnte