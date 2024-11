Riot erklärt, wie es nach dem Ende von Arcane weitergeht – 3 weitere Serien geplant

Arcane hat ein Ende gefunden – aber ist das auch wirklich das Ende? Nein, denn man hat weitere Pläne für Serien zu League of Legends.

Die Animationsserie Arcane wird wohl als eine der besten Serien-Adadptionen eines Videospiels aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Doch schon vor einer Weile war klar, dass die zweite Staffel das Ende der Serie markieren wird – die Geschichte rund um Vi, Jinx, Piltover und Hextech ist damit beendet.

Doch Riot, der Entwickler hinter League of Legends und damit auch Arcane, hat bereits verraten: Da kommen noch viele weitere Stories.

Was ist bei Arcane los? Die animierte LoL-Serie „Arcane“ auf Netflix ist beendet. Nach der 18. Episode endet die Geschichte und die Serie wird nicht mehr fortgeführt. Der Grund dafür ist allerdings nicht, dass die Serie ein Misserfolg war – ganz im Gegenteil – sondern der anfängliche Plan: Die Geschichte ist erzählt, man hat genau die Story zu sehen bekommen, die von Anfang an geplant war.

Wie geht es nach dem Ende weiter? Für die Macher von Arcane, also den Spiele-Entwickler Riot Games und das Animationsstudio Fortiche, war Arcane nur der Anfang. In einem Interview mit dem Magazin Polygon sprach der Showrunner und Co-Creator Christian Linke über die Zukunft:

Wir haben über 160 Champions in unserem Spiel. Da gibt es eine ganze Menge von denen, bei denen ich mir denke: Ich will ihre Story kennen. Jetzt ist zum Glück die Zeit, in der wir anfangen können, groß zu träumen. Wir haben eine Palette an unterschiedlichen Projekten, die wir gerade erforschen. Noch ist nichts in Produktion, aber wir erschaffen Geschichten mit all diesen verschiedenen Tonalitäten und sie sollten unterschiedlich sein. Sie sollen sich nicht nur „Okay“ anfühlen, sondern jeweils ihren eigenen Stil und die eigene Schattierung haben. Das ist der nächste Schritt für uns.

Arcane war sehr düster – die nächste Serie wird das wohl nicht.

Welche Ideen sind geplant? Wenn es um Details geht, hält man sich noch vergleichsweise bedeckt – zumindest in diesem Interview. Klar scheint aber zu sein, dass die nächste Serie eine andere Grundstimmung haben wird als Arcane.

Wir haben noch nicht für die eher seltsame Art von League gemacht; Arcane ist ziemlich düster. Aber es gibt auch viele spaßige Charaktere. Da sind die Lulus, die Teemos, die Amumus, die Poppies oder die Tristans. Was machen wir für die? (…) Und ich glaube, ich würde diese Dinge in einer [neuen Show] in verschiedene Extreme führen, wie etwa verschiedene Genres. Was werden wir im Bereich Horror machen? Was machen wir in einer eher abstrakteren, künstlerischen Sache? Das ist die wahre Macht der Animation. Du bist nicht auf das beschränkt, was die Realität ist. Das sollten wir ausnutzen.

3 Serien geplant, drei neue Gebiete werden erforscht

In einem Interview mit dem Twitch-Streamer Nectrit94 sprach Linke weitere Details an – und da klingen die Pläne schon deutlich konkreter. Denn dort verrät er, dass drei weitere Serien geplant sind:

Noxus, Ionia und Demacia bekommen Serien und sie sind die nächsten Schritte in dieses Cinematic Universe.

Oder anders gesagt: Da kommt noch richtig, richtig viel.

Wie lange es dauert, bis es so weit ist, dürfte aber fraglich sein. Denn Arcane war ganze 9 Jahre lang in der Entwicklung – nach 6 davon erschien die erste Staffel – und die nächste Serie soll seit rund einem Jahr in Entwicklung sein. Wenn der gleiche Takt beibehalten wird, dann dürften wir wohl erst 2029 die neue Serie zu Gesicht bekommen. Das ist bisher aber reine Spekulation.

Wie gut war Arcane? Arcane nur einen Erfolg zu nennen, wäre vermutlich zu klein. Wenn man sich die Bewertungen der einzelnen Episoden auf IMDb anschaut, dann ist Arcane eine der am besten bewerteten Serien aller Zeiten. Die Episoden rangieren zwischen 8,5 / 10 und 9,8 / 10 Punkten. Die zweite Staffel hat da nochmal eine Schippe draufgelegt – hier ist keine einzige Episode mit weniger als 9,1 / 10 bewertet.

Der einzige Kritikpunkt, der immer mal wieder genannt wird, ist das Ende. Hier sind viele sich einig, dass 5 oder 10 Minuten, die das „Danach“ gezeigt hätten, für einen besseren Abschluss gesorgt hätten. Doch selbst mit diesem kleinen Manko ist Arcane für viele die beste Serie aller Zeiten.

Die Erwartungen für die nächste Serie von Riot und Fortiche aus dem „League of Legends“-Universum sind entsprechend groß. Es dürfte schwierig werden, die Zuschauer noch einmal von einem anderen Teil der Welt Runeterra so zu überzeugen und solche Gefühle hervorzurufen, wie das mit Arcane der Fall war. Vielleicht bekommen wir bis dahin ja auch mehr vom „LoL“-MMORPG zu sehen.